Una leona fue vista en los bosques de Berlín, pero no la pudieron encontrar

Una leona andaría libre por los alrededores de Berlín. Fue grabada por dos paseantes, lo que provocó una búsqueda masiva de parte de las autoridades alemanas. Pero luego de varios días el gran felino no fue hallado y las autoridades suspendieron la búsqueda, luego de asegurar que no se trata de un león. Una afirmación que no coincide con lo observado en el video y el testimonio de al menos dos policías.

Berlin police launch search after suspected lion spotted on the loose

La policía dice que fueron informados por primera vez de la aparición del león cuando recibieron alarmantes imágenes del teléfono celular del animal en la periferia de Berlín. Las autoridades lanzaron la búsqueda la noche del jueves, pero al no lograr resultados el operativo se suspendió el viernes a la noche.

Entonces, las autoridades descalificaron la posibilidad de que sea una leona “luego de consultar a expertos”, pero no dijeron qué especie sería, aunque hablaron de “un jabalí”, algo poco creíble. Michael Grubert, alcalde del municipio de Kleinmachnow, dijo que el “animal manchado” probablemente era un jabalí. Pero el breve video muestra la inconfundible silueta de una leona, y además no se ve un animal “manchado”. Ningún zoológico ni circo informó de la desaparición de una leona. Algunos creen que puede ser la mascota de “un gángster” o simplemente de un particular que viola la ley.

“A la medianoche recibimos una notificación que no podíamos creer”, relató el portavoz de la policía de Brandeburgo, Daniel Kiep. “Dos transeúntes vieron a un animal persiguiendo a otro. Uno era un jabalí y el otro parecía un gran felino, un león. Los dos hombres grabaron un video en sus teléfonos e incluso dos policías experimentados pudieron confirmar que estamos tratando con un león”, relató. En las imágenes, el gran felino y un jabalí parecen estar persiguiéndose. No se encontró un cadáver de jabalí. La leona ahora puede estar instalada en el bosque de Brandeburgo, el estado que rodea la capital de Alemania y es famoso por sus enormes arboledas, que en pleno verano rebosan de brotes verdes, tanto en las copas de los árboles como en el espeso sotobosque. En este ecosistema tanto el gran felino como los jabalíes pueden esconderse con facilidad.

Los funcionarios advirtieron al público por altavoz y en redes sociales que no lleven a sus perros a caminar por los bosques cercanos, especialmente de noche. Finalmente las autoridades cancelaron la búsqueda de la leona después de no encontrar evidencia en los suburbios de Berlín. El alcalde Michael Grubert dijo que “todo indica que no es una leona”. Según dijo el animal del video no tenía el cuello largo y curvo característico de los leones.

Pero dos agentes habían avistado a la leona en dos ocasiones distintas. Los dos policías dijeron que vieron un “gato grande” a unos 20 metros de distancia el mismo día. Finalmente, se suspendieron todas las operaciones. El misterio resta, pese a las afirmaciones de las autoridades, y el temor a salir a caminar por los bosques de Brandeburgo, también.