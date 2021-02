Un rapero español se refugió con sus seguidores para no ir a prisión tras insultar a la monarquía

El artista, cuyo verdadero nombre es Pablo Rivadulla Duró, debe cumplir una sentencia reducida de nueve meses en prisión, fijada en 2018 por tuits y canciones que publicó entre 2014 y 2016 criticando a la familia real española y elogiando a organizaciones terroristas como ETA, Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre o Al Qaeda.

"No voy a permitir que me dicten lo que tengo que pensar, lo que tengo que sentir y lo que tengo que decir", dijo Hasél. "Así que esto me da aún más motivos y aún más ganas para continuar haciendo las mismas canciones".

Conocido por sus críticas muchas veces radicales contra el sistema, Hasél fue condenado previamente de agresión y de elogiar a grupos extremistas armados, pero nunca estuvo tras las rejas. Una sentencia a dos años fue suspendida.

Esta vez, su encarcelación parece inminente. La Corte Nacional española emitió una orden para su arresto este lunes, luego de que el periodo de diez días para que se presentara de manera voluntaria a la prisión expirara el viernes.

Pero el artista dijo que no irá sin oponer resistencia y sin llamar la atención sobre su caso. Acompañado de 50 simpatizantes, Hasél se encerró con una barricada en el edificio de rectoría de la Universidad de Lleida, en la región noreste de Cataluña.

La Policía necesita un permiso especial, que fue otorgado, de las autoridades académicas para entrar a los edificios de la universidad, que fueron escenario de protestas en el pasado.

Desafiante, el rapero tuiteó: "Tendrán que reventarla para detenerme y encarcelarme". Dijo que sus acciones eran una "llamada para organizar la solidaridad, a llevar la presión a las calles con movilización".

"Hay mucha solidaridad de muchas personas que interiorizan que esto no es sólo un ataque contra mí sino un ataque contra las libertades fundamentales, las libertades democráticas que este estado vulnera continuamente, y que ante una agresión al colectivo hay que dar una respuesta colectiva", dijo.

El gobierno español de coalición de izquierda anunció inesperadamente la semana pasada que hará cambios al código penal nacional para eliminar las sentencias a prisión por ofensas que involucren la libertad de expresión. La propuesta es rechazada por el Partido Popular de oposición, un partido conservador, y el partido de extrema derecha Vox.

Los cambios al código bajo la ley de seguridad pública, conocida como Ley Mordaza, se hicieron en 2015 cuando gobernaba el Partido Popular y fueron criticados desde entonces por grupos de derechos humanos y organizaciones internacionales por limitar potencialmente la libertad de expresión en nombre de la protección al estado y las instituciones religiosas.