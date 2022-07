Un hombre tuerto burló la aplicación Mi Argentina con una idea insólita

Lejos de quedarse de brazos cruzados, este abogado y psicólogo cordobés tuvo una insólita idea, la puso en práctica y pudo tramitar el certificado. Cortó un ojo de una revista y lo pegó sobre el parche. Así, logró burlar la aplicación y consiguió el reconocimiento facial necesario para emprender su viaje al sur del país.

image - 2022-07-06T102322.478.png

“Fui al cajón de casa donde los chicos guardan sus revistas y recorté el ojo de una caricatura de una revista Billiken. Lo pegué encima del parche y cuando puse la cara en la cámara para tomarme la foto, recién allí la aplicación me reconoció la cara y me permitió registrarme”, explicó el hombre a Los Andes.

Pese a que logró engañar al sistema, reflexionó sobre su situación que viene de hace mucho antes. “Lo que me pasó ahora con ‘Mi Argentina’ es triste, pero no es la primera vez en que siento que el Estado me impide o restringe algo porque no tengo un ojo. En mi caso, es una batalla con el Estado que se ha dado siempre y por distintos motivos. Cuando tenía 19 años tuve que renovar el DNI para enrolarme en el Servicio Militar Obligatorio. Me pedían una foto de tres cuartos, de perfil izquierdo y no quisieron sacarme la foto porque no me sacaba el parche. Querían exigirme que saliera sin el parche”, rememoró el hombre.

“Siento que con estas cosas nos toman el pelo y no podemos quedarnos de brazos cruzados”, cerró Feighelstein reclamando por sistemas de reconocimiento más inclusivos, que permitan que todas las personas puedan registrarse sin importar sus características físicas.