Un hombre se cansó de ser millonario y hace veinte años que vive en una isla

Glasheen llegó a una isla llamada Restauration Island, con 30 hectáreas de superficie completamente deshabitada. Este lugar era considerado parque nacional desde 1989 hasta que accedieron a venderle 1,54 hectárea de la misma a cambio de abonar 14 mil euros al año y hacerse responsable de la construcción de instalaciones para aquellos visitantes que quisieran ir.

Pese a que estuvo conviviendo con una novia, quien no resistió el aislamiento y se separaron, este millonario cuenta con la única compañía de su perro Quasi. A su vez, escasas veces recibe alguna visita de multimillonarios que merodean con sus yates.

David Glasheen, de 74 años, utiliza varias placas solares que le permiten tener energía eléctrica e incluso internet. “Es un lugar fabuloso, soy una persona afortunada por estar aquí. He aprendido muchas cosas. Empecé a valorar lo que es realmente importante. Confianza, honestidad, respeto: cosas simples. He aprendido que puedes hacer cosas con muy poco. Rápidamente aprendes para sobrevivir. Si no lo haces, mueres rápido”, expresó en diálogo con The Telegraph.

Sin embargo, podría ser expulsado de esta isla pese a haber cumplido con el alquiler de cada año: no construyó las instalaciones turísticas pedidas. Para esto, Glasheen asegura que su intención es mantener la zona intacta y no convertirla en turística.