Un fotógrafo devolvió un premio tras admitir que usó inteligencia artificial

“Me presenté para averiguar si los concursos están preparados para encontrarse con imágenes hechas por IA. No lo están. Gracias por seleccionar mi imagen y hacer de este un momento histórico, ya que es la primera imagen generada por Al que gana en un prestigioso concurso internacional de fotografía”, escribió el propio artista en su cuenta de Instagram @boriseldagsen que tituló “Rechazo del premio Sony”, junto a la imagen ganadora.

No obstante, desde la organización del premio Sony World Photography Awards aseguraron que sabían de antemano que era "una creación conjunta" empleando IA, y que el fotógrafo fue retirado de la competencia y las muestras cuando anunció que rechazaba el premio.

Para este fotógrafo, con 30 años de experiencia, “las imágenes de Al y la fotografía no deberían competir entre sí en un premio como éste. Son entidades diferentes. La inteligencia artificial no es fotografía. Por lo tanto, no aceptaré el premio”, concluyó.

El participante aseguró que no había revelado que su imagen fue realizada con inteligencia artificial hasta ahora, que dio a conocer su rechazo. En su declaración en redes, el alemán continuó: “Me presenté de modo descarado para averiguar si los concursos están preparados para encontrarse con imágenes hechas con IA. No lo están”.

El descargo de la organización

La Organización Mundial de Fotografía sostuvo a través de un portavoz que "la categoría creativa de la competencia abierta da la bienvenida a varios enfoques experimentales para la creación de imágenes, desde cianotipos y rayografías, hasta prácticas digitales de vanguardia". Añadieron que estuvieron en contacto con el fotógrafo y que sabían que se había empleado AI para la creación de la obra, que fue presentada en la categoría "Creativa": "Sentimos que su entrada cumplía con los criterios para esta categoría y apoyamos su participación", dijeron.

La foto y el nombre del artista ganador fueron retirados de la página web y de la exposición física en Somerset House de Londres, donde se muestran todos los premiados y preseleccionados en distintas categorías.

Para Eldagsen, es necesario un debate en el mundo de la fotografía sobre ciertas cuestiones fundamentales, "una discusión sobre lo que queremos considerar fotografía y lo que no. ¿Cuándo algo que parece una fotografía deja de serlo? ¿Cuándo deja de ser una fotografía? ¿Qué es? ¿Cómo analizamos este nuevo lenguaje visual? ¿Qué repercusiones tendrá en la propia fotografía?”, escribió el autor de la polémica. “Con mi rechazo al premio espero acelerar este debate”, insistió.

Los Premios Sony World Photography Awards, uno de los más importantes del calendario fotográfico mundial, reconocieron además a la dupla compuesta por Federico Kaplan, de Argentina, y Marisol Méndez, de Bolivia, en el primer lugar de la categoría Medio Ambiente por su serie “Miruku”, que aborda la crisis climática desde la perspectiva de los Wayuus, una población indígena ubicada en La Guajira, Colombia.