Un asesino solitario mató en Texas a una empresaria argentina

Laura Jauregui era dueña de un hotel en La Pedrera, Uruguay. Estaba en Austin cuando el agresor le disparó a ella y a otra mujer para luego suicidarse. El asesino, de origen chino, no conocía a sus víctimas. Ingresó al lugar, un salón de té, y comenzó a disparar

Una hotelera argentina fue asesinada a tiros por un hombre armado en Austin, Texas. La argentina Laura Jauregui, de 64 años, fue una de las dos víctimas de un hombre de 38 años que las mató sin motivos aparentes, dado que no las conocía. Luego se suicidó. Jauregui era muy conocida en la costa uruguaya, donde tenía un hotel en La Pedrera , departamento de Rocha, y anteriormente había dirigido un restaurante. La noticia de su asesinato a tiros impactó con fuerza en las localidades veraniegas de la costa uruguaya.

La Policía de Texas identificó al responsable de la muerte de las dos mujeres en un ataque armado contra una casa de té en un centro comercial de la ciudad de Austin. Tang-Kang Dave Chiang, ciudadano estadounidense de 38 años, abrió fuego y provocó la muerte de la argentina Laura Jauregui y de otra mujer no identificada, y luego se suicidó. El hecho ocurrió el último jueves, pero se conoció ayer. El asesino ingresó en la casa de té del centro comercial al aire libre The Arboretum y comenzó a disparar. Tras el ataque, la casa de té Teapioca Lounge, donde ocurrió el doble asesinato, publicó un comunicado en el que expresa su “más sentido pésame a las víctimas, familias y comunidades afectadas por la reciente tragedia que tuvo lugar. Acompañamos a los residentes de The Arboretum durante este momento difícil, ofreciendo nuestro apoyo y solidaridad inquebrantables”. Una vez que el hombre entró a la casa de té en Austin habría decidido abrir fuego de manera aleatoria. Se desconoce si Jauregui estaba en Estados Unidos por vacaciones o por negocios. Las autoridades de Austin buscan testigos que hayan podido observar lo sucedido y que puedan prestar testimonio.