La relación entre los usuarios de Twitter y el propietario de la red social, Elon Musk, no está en su mejor momento. Desde que el empresario compró la red social del pajarito hubo varios cambios que no fueron bien recibidos y lo acusan de "romper todo". Este fin de semana volvió a la carga con nuevas modificaciones y la noticia de que se vienen límite de lectura de tuits no cayó nada bien. Ante este escenario, muchos tuiteros empezaron a migrar hacia Truth y llovieron los memes.