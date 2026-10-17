Newell's ya tiene en la mira al reemplazante del capitán rojinegro

Ante el cambio obligado por acumulación de tarjetas de Regiardo, en Newell's todo apunta a Jerónimo Gómez Mattar, otro pibe de la casa

Gómez Mattar jugaría este lunes con responsabilidades más ofensivas, de asociación y creación de juego en Newell’s.

En Newell's continúan ajustando clavijas de cara al importante choque del lunes frente a Central Córdoba en el Coloso del parque Independencia , con la intención de apoyarse en el aporte de su localía para poder volver al triunfo en este momento determinante del torneo Clausura.

En ese marco, la principal incógnita a resolver en las filas rojinegras se sitúa sobre el reemplazante de Luca Regiardo , quien quedó fuera de nómina por acumulación de cartones amarillos. El volante central, símbolo de este equipo y de esta etapa, deberá purgar una fecha de suspensión lo que obligó al cuerpo técnico a tener que definir para este encuentro quién juega por el joven capitán leproso.

En ese sentido, según lo trascendido desde el predio de Bella Vista, todo indica que Jerónimo Gómez Mattar podría ser el reemplazante del cinco rojinegro para recibir este lunes, a las 19, al Ferroviario santiagueño.

Herrera más atrás en Newell's

Si Frank Kudelka decide optar por esta chance, lo más probable es que Rodrigo Herrera se retrase unos metros y se ubique como mediocampista central de contención para poder permitir la entrada de Gómez Mattar unos pasos más adelante, con responsabilidades más ofensivas, de asociación y creación de juego.

Vale recordar, que el entrenador ya mostró algo de sus intenciones en el partido anterior contra Gimnasia y Esgrima en Mendoza, donde Gómez Mattar ingresó a los 62’ por Regiardo, como para que se vaya adelantando a las circunstancias, y también para proteger al capitán de una segunda tarjeta, por la jornada 12 del certamen.

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¿Y Alan Soñora?

Otro que corre con muchas menos posibilidades es Alan Soñora, un volante de características de juego muy distintas, con menos dinámica pero sumando calidad en los envíos de pelotas paradas. Mucho de eso mostró ante Vélez, con un gol en tiempo adicional de tiro libre, por la fecha 9 de este campeonato.

En ese sector también será importante ver si el cuerpo técnico le sigue manteniendo la confianza al pibe Facundo Guch, que viene con rendimientos bastante bajos en los últimos pleitos.

Por lo pronto, todo indica que el conjunto leproso apelaría a un sólo cambio y allí sería Gómez Mattar el que entraría de arranque en carácter de titular por Regiardo.

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Más alternativas

Vale precisar que este sábado, la reserva de Newell’s, que venció 1 a 0 a Rosario Central por las semifinales de la Copa Santa Fe, no usó a Valentino Acuña y lo más probable es que pueda integrar el banco de relevos de primera división teniendo en cuenta la baja de peso en el funcionamiento del mediocampo.

Acuña no viene transitando un buen semestre, por eso entre Kudelka y Bernardi decidieron en conjunto que gane minutos y confianza en la categoría inferior de reserva y puede ser una buena ocasión para que pueda volver al ruedo, en su terruño y ante su gente.

También, habrá que ver qué hacen con el arquero Francisco Sciarini, y los delanteros Thomas Ríos y Francisco Scarpeccio, quienes estuvieron bajo las órdenes de Lucas Bernardi en el clásico que se disputó en el Olaeta y fue con festejo y pasaje a la final para el Rojinegro.

En este escenario, sin las urgencias de otros tiempos, las próximas horas y los siguientes entrenamientos en el complejo Griffa serán relevantes para ver, ya mucho más cerca del compromiso del lunes con Central Córdoba de Santiago en el Parque, por dónde marchan las intenciones del técnico leproso.