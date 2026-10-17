El karate rosarino es de nuevo mundial en Eslovenia por Daniel y Tomás Rossetto

Los karatecas que representan a Obras Sanitarias de Rosario se presentan en el Mundial de Eslovenia, con la chapa de una década al tope del deporte

Cuando se habla de karate en Rosario, se habla de los Rossetto . Daniel y Tomás, padre e hijo, siempre representando al sindicato de Obras Sanitarias , llevaron al deporte a lo más alto en la última década y van por más. Serán cuando compitan en el Mundial de Eslovenia, del 22 al 25 de octubre, en la ciudad de Koper.

El Arena Bonifika de esa ciudad eslovena, será el escenario donde los Rossetto buscarán competir para llevar a la bandera argentina a lo más alto, en el Campeonato Mundial de la Unión Internacional de Karate (IKU). Padre e hijo representarán a la Unión Argentina de Karate (UAK) en una competencia que reunirá a destacados exponentes amateur de distintos países de Europa y Sudamérica.

Ambos sellaron su clasificación luego de un destacado 2025, temporada en la que se ubicaron entre los cuatro mejores del país y la región. El camino hacia Eslovenia tiene como antecedente una serie de actuaciones destacadas en campeonatos continentales.

Durante 2025, los Rossetto participaron en competencias realizadas en las ciudades brasileñas de Fortaleza y Natal, donde obtuvieron importantes resultados frente a representantes de distintos países de América.

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En el Panamericano disputado en Natal, del 20 al 23 de noviembre, Tomás tuvo una actuación sobresaliente: consiguió el primer puesto en Kata Open Internacional y Kata Shorin Ryu, además del segundo lugar en Kumite individual hasta 80 kilos y el tercer puesto en Kumite Open. También sumó medallas de bronce en las competencias de Kata y Kumite por equipos.

Daniel, por su parte, obtuvo el tercer puesto en Kumite Open, el tercer lugar en Kumite individual de veteranos y otra medalla de bronce por el tercer puesto en Kumite por equipos. El desempeño de la delegación argentina permitió que el país finalizara segundo en el medallero general, detrás de Brasil.

A ese recorrido se suma la consagración mundial de Daniel en 2024, cuando obtuvo el primer puesto (medalla de oro) en Kumite [combate] y tercer puesto (medalla de bronce) en Kata [forma] durante el campeonato celebrado en Ferrara, Italia.

Por su parte Tomas Rossetto alcanzó el primer puesto (medalla de oro) en Kata y tercer puesto en Kumite de su categoría. Aquella experiencia representó un punto destacado en sus carreras y fortalecieron sus aspiraciones de continuar compitiendo a nivel mundial.

Dos categorías y un mismo objetivo

En el Mundial de Eslovenia, Tomás competirá en la categoría Senior Juveniles Mayores, mientras que Daniel participará en la categoría Open, una modalidad de combate sin límite de peso.

Finalizada la competencia, los karatecas participarán en seminarios de perfeccionamiento junto a destacados maestros de la disciplina, una oportunidad para profundizar sus conocimientos técnicos y continuar con su desarrollo deportivo.

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La agenda internacional no termina en Eslovenia. Del 12 al 15 de noviembre, ambos participarán del Tercer Campeonato Mundial de Karate organizado por la IAKU (Union Internacional de Karate Amateur) y que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires.

El respaldo de Obras Sanitarias, un apoyo fundamental

Detrás de cada competencia internacional existe un esfuerzo que va mucho más allá de las horas de entrenamiento. Daniel y Tomás son trabajadores sanitaristas y desempeñan sus tareas laborales en Aguas Santafesinas SA, por lo que deben compatibilizar sus responsabilidades profesionales cotidianas con la exigente preparación que requiere el alto rendimiento deportivo.

En ese camino, el acompañamiento del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias de Rosario, por intermedio de su Secretaría de Turismo y Deportes, constituye un respaldo fundamental para hacer posible su participación en torneos internacionales.

El secretario general del gremio, Silvio Barrionuevo, expresó el orgullo de la institución por la trayectoria de ambos deportistas y destacó el valor de su compromiso dentro y fuera del ámbito deportivo.

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“Los logros son personales, pero el orgullo que sentimos es compartido”, manifestó Barrionuevo. Y agregó: “Nos alegra profundamente que nuestros campeones lleven en alto la bandera argentina junto con la bandera sanitarista”.

El apoyo de la organización sindical permite afrontar parte de las exigencias que implica competir fuera del país, desde los traslados hasta la participación en los diferentes eventos. Se trata de una ayuda especialmente importante en una disciplina amateur en la que alcanzar el nivel internacional demanda años de preparación, dedicación y recursos.

Ambos deportistas destacan la importancia de ese acompañamiento para sostener sus carreras así como la de otros deportistas amateur.

La posibilidad de representar al país en cada campeonato también significa llevar consigo el respaldo de los trabajadores sanitaristas que, a través de su sindicato, contribuyen a concretar estos objetivos.

Un apellido ligado al karate rosarino

Daniel y Tomás Rossetto representan mucho más que una dupla deportiva. Padre e hijo construyeron una historia familiar ligada al karate, con resultados que trascendieron las fronteras de Rosario y los posicionaron en competencias de relevancia nacional e internacional.

Daniel, con una extensa trayectoria y el grado Kyoshi de octavo dan de cinturón negro, es un referente para las nuevas generaciones. Tomás, con el grado de Sensei de cuarto dan de cinturón negro, continúa su propio camino deportivo, combinando la competencia de alto rendimiento con la transmisión de conocimientos y los valores de esta disciplina como entrenador.

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Pero la constancia, el perfeccionamiento de la técnica, y el compromiso, no quedan solamente en el ámbito deportivo, también la llevan al ámbito profesional, como instructores de karate en el Club Libertad, e inspirando a los profesionales sanitaristas a conquistar la excelencia en todos los ámbitos.

Con la mirada puesta en Koper, los Rossetto afrontan una nueva cita mundialista con esperanzas de victoria y el compromiso de representar el alto nivel que ha alcanzado este deporte en el país. Su participación vuelve a poner en primer plano el valor de la constancia individual, el apoyo institucional y el esfuerzo compartido para que el deporte amateur pueda desarrollarse y alcanzar los más altos estándares.

Porque detrás de cada medalla hay años de trabajo, sacrificio y dedicación. Y detrás de Daniel y Tomás, además de una familia unida por el karate, está el acompañamiento de toda una comunidad sanitarista que celebra sus logros, se inspira en ellos, y los alienta a seguir conquistando triunfos.