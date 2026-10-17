Regional del Litoral. Jockey le ganó a Duendes con autoridad y continúa la defensa del título

El bicampeón del Regional del Litoral superó al verdinegro en Las Delicias 32-13 y se metió en semifinales al igual que Estudiantes y Santa Fe Rugby

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Sin esperar a que finalice la fase clasificatoria, este sábado se completó el póker de los equipos que irán por la Copa Macro en el Regional del Litoral . La 17ª fecha del Top 10 regaló una jornada a puro try, donde los equipos con chances de meterse en las semifinales del TRL confirmaron el porqué de sus aspiraciones.

Estudiantes, Santa Fe Rugby y Jockey Club Rosario ganaron sus respectivos compromisos y protagonizarán las semifinales del próximo 7 de noviembre en la cancha ubicada en el Ovalo del Hipódromo Independencia.

De todos los encuentros, el que acaparó la atención fue el que jugaron Duendes y Jockey Club Rosario por tratarse del clásico rosarino. En ese sentido, el verdiblanco volvió a salir airoso al imponerse 32-13. Es evidente que le encontró la vuelta al juego del verdinegro y estiró su racha ganadora en un partido donde mostró su jerarquía. Fue torazo en ruedo ajeno en un partido donde la mayoría de las emociones ocurrieron en el primer tiempo en el que el equipo de Amelong se fue al descanso ganando 29-6. En el complemento, un penal para el equipo de Fisherton y un try para el dueño de casa modificaron el marcador pero no torcieron el rumbo de una historia que ya tenía el final escrito.

De esta manera, Jockey elevó a seis el número de la victorias consecutivas ante su clásico rival y de yapa se metió nuevamente en la definición del torneo donde intentará defender la corona lograda en 2024 y 2025.

Otros que lograron el objetivo de meterse en las semifinales fueron Santa Fe Rugby, que aplastó a Paraná Rowing 58-38, y Estudiantes, que superó a Jockey de Venado Tuerto 29-22.

En los restantes encuentros, GER superó a Crai en la Bombonera 41-29 mientras que Universitario cantó victoria ante Old Resian en el Grantfield por 38-21.

Posiciones y última fecha

Con estos resultados las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Duendes, 61 puntos; 2) Estudiantes, 60; 3) Santa Fe Rugby, 57; 4) Jockey Club Rosario, 57; 5) GER, 50; 6) Crai, 46; 7) Rowing, 44; 8) Universitario, 38; 9) Old Resian, 28 y 10) Jockey Club Venado Tuerto, 18.

La última fecha de la fase regular, la 18ª, se disputará el próximo 24 de octubre con el siguiente programa: Universitario v. Jockey Club Rosario; Jockey Venado Tuerto v. Duendes; Crai v. Estudiantes; Rowing v. GER; Old Resian v. Santa Fe Rugby.

Segunda División del Regional del Litoral

En el torneo de Segunda División, en tanto, se disputó la cuarta fecha, jornada que tuvo los siguientes marcadores:

Copa Oro

Provincial 30, CRAR 18; Los Caranchos 20, Universitario SF 27; y Alma Juniors 28, Logaritmo 25.

Posiciones: Alma Juniors 17 puntos, CRAR 14, Universitario SF 12, Logaritmo 7, Los Caranchos y Provincial 6.

Copa Plata

Gimnasia (P) 18, La Salle 12; Cha Roga Club 24, Los Pampas 18 y Tilcara 57, Regatas/Belgrano 7.

Posiciones: La Salle 15 puntos, Los Pampas y Gimnasia (P) 12; Tilcara 10, Cha Roga Club 9 y Regatas/Belgrano 6.