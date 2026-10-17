La Capital | Ovación | Regional del Litoral

Regional del Litoral. Jockey le ganó a Duendes con autoridad y continúa la defensa del título

El bicampeón del Regional del Litoral superó al verdinegro en Las Delicias 32-13 y se metió en semifinales al igual que Estudiantes y Santa Fe Rugby

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

17 de octubre 2026 · 20:04hs
Google Seguir a La Capital en Google
Alejo Sugasti abre la pelota para que sus backs entren en acción

Alejo Sugasti abre la pelota para que sus backs entren en acción

Sin esperar a que finalice la fase clasificatoria, este sábado se completó el póker de los equipos que irán por la Copa Macro en el Regional del Litoral. La 17ª fecha del Top 10 regaló una jornada a puro try, donde los equipos con chances de meterse en las semifinales del TRL confirmaron el porqué de sus aspiraciones.

Estudiantes, Santa Fe Rugby y Jockey Club Rosario ganaron sus respectivos compromisos y protagonizarán las semifinales del próximo 7 de noviembre en la cancha ubicada en el Ovalo del Hipódromo Independencia.

Jockey, en Las Delicias

De todos los encuentros, el que acaparó la atención fue el que jugaron Duendes y Jockey Club Rosario por tratarse del clásico rosarino. En ese sentido, el verdiblanco volvió a salir airoso al imponerse 32-13. Es evidente que le encontró la vuelta al juego del verdinegro y estiró su racha ganadora en un partido donde mostró su jerarquía. Fue torazo en ruedo ajeno en un partido donde la mayoría de las emociones ocurrieron en el primer tiempo en el que el equipo de Amelong se fue al descanso ganando 29-6. En el complemento, un penal para el equipo de Fisherton y un try para el dueño de casa modificaron el marcador pero no torcieron el rumbo de una historia que ya tenía el final escrito.

De esta manera, Jockey elevó a seis el número de la victorias consecutivas ante su clásico rival y de yapa se metió nuevamente en la definición del torneo donde intentará defender la corona lograda en 2024 y 2025.

Otros que lograron el objetivo de meterse en las semifinales fueron Santa Fe Rugby, que aplastó a Paraná Rowing 58-38, y Estudiantes, que superó a Jockey de Venado Tuerto 29-22.

En los restantes encuentros, GER superó a Crai en la Bombonera 41-29 mientras que Universitario cantó victoria ante Old Resian en el Grantfield por 38-21.

Posiciones y última fecha

Con estos resultados las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Duendes, 61 puntos; 2) Estudiantes, 60; 3) Santa Fe Rugby, 57; 4) Jockey Club Rosario, 57; 5) GER, 50; 6) Crai, 46; 7) Rowing, 44; 8) Universitario, 38; 9) Old Resian, 28 y 10) Jockey Club Venado Tuerto, 18.

La última fecha de la fase regular, la 18ª, se disputará el próximo 24 de octubre con el siguiente programa: Universitario v. Jockey Club Rosario; Jockey Venado Tuerto v. Duendes; Crai v. Estudiantes; Rowing v. GER; Old Resian v. Santa Fe Rugby.

Segunda División del Regional del Litoral

En el torneo de Segunda División, en tanto, se disputó la cuarta fecha, jornada que tuvo los siguientes marcadores:

Copa Oro

Provincial 30, CRAR 18; Los Caranchos 20, Universitario SF 27; y Alma Juniors 28, Logaritmo 25.

Posiciones: Alma Juniors 17 puntos, CRAR 14, Universitario SF 12, Logaritmo 7, Los Caranchos y Provincial 6.

Copa Plata

Gimnasia (P) 18, La Salle 12; Cha Roga Club 24, Los Pampas 18 y Tilcara 57, Regatas/Belgrano 7.

Posiciones: La Salle 15 puntos, Los Pampas y Gimnasia (P) 12; Tilcara 10, Cha Roga Club 9 y Regatas/Belgrano 6.

Noticias relacionadas
Jockey Club y Duendes, en el partido que sostuvieron por el Interior. El próximo sábado vuelven a enfrentarse, por el Regional del Litoral.

Regional del Litoral: tres que juegan por la meta de asegurar el pasaje a las semifinales

Gastón Ávila fue clave en la victoria de Central. 

El uno x uno de Central: el Gato Ávila y los goles que marcaron el rumbo del Canalla

El Gato Ávila anotó por duplicado para Central en Tucumán.

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está tiro en la anual

Gómez Mattar jugaría este lunes con responsabilidades más ofensivas, de asociación y creación de juego en Newell’s.

Newell's ya tiene en la mira al reemplazante del capitán rojinegro

Las más leídas

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

Hernán Casciari fue denunciado por presunta estafa en la producción de sus películas

Hernán Casciari fue denunciado por presunta estafa en la producción de sus películas

Newells celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

Newell's celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

Copa Santa Fe: canallas y rojinegros definen el pasaje a la final en el estadio Olaeta

Copa Santa Fe: canallas y rojinegros definen el pasaje a la final en el estadio Olaeta

Lo último

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está tiro en la anual

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está tiro en la anual

Crónicas de campaña: la soja se blinda por el Niño

Crónicas de campaña: la soja se blinda por el Niño

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta

La abundante y variada propuesta en los paseos comerciales convocaron a una multitud en medio de música y espectáculos en una noche que ya es un clásico

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta
En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está tiro en la anual
Ovación

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está tiro en la anual

Newells celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

Por Juan Iturrez
Ovación

Newell's celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera
Policiales

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera

El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo
La Ciudad

El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso
Policiales

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

Las más leídas
La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

Hernán Casciari fue denunciado por presunta estafa en la producción de sus películas

Hernán Casciari fue denunciado por presunta estafa en la producción de sus películas

Newells celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

Newell's celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

Copa Santa Fe: canallas y rojinegros definen el pasaje a la final en el estadio Olaeta

Copa Santa Fe: canallas y rojinegros definen el pasaje a la final en el estadio Olaeta

Siniestro fatal en la ruta 34: dos personas murieron y otras dos fueron rescatadas

Siniestro fatal en la ruta 34: dos personas murieron y otras dos fueron rescatadas

Ovación
Newells ya tiene en la mira al reemplazante del capitán rojinegro

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's ya tiene en la mira al reemplazante del capitán rojinegro

Newells ya tiene en la mira al reemplazante del capitán rojinegro

Newell's ya tiene en la mira al reemplazante del capitán rojinegro

Regional del Litoral. Jockey le ganó a Duendes con autoridad y continúa la defensa del título

Regional del Litoral. Jockey le ganó a Duendes con autoridad y continúa la defensa del título

El karate rosarino es de nuevo mundial en Eslovenia por Daniel y Tomás Rossetto

El karate rosarino es de nuevo mundial en Eslovenia por Daniel y Tomás Rossetto

Policiales
Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera
Policiales

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

De los golpes a los balazos: prisión para el acusado por un crimen en Pérez durante una pelea

De los golpes a los balazos: prisión para el acusado por un crimen en Pérez durante una pelea

La Ciudad
La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta
La Ciudad

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta

El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo

El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo

Rosario tiene a la primera mujer al frente de una asociación de electricistas en Argentina

Rosario tiene a la primera mujer al frente de una asociación de electricistas en Argentina

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

Copa Santa Fe: canallas y rojinegros definen el pasaje a la final en el estadio Olaeta

Por Juan Iturrez
Ovación

Copa Santa Fe: canallas y rojinegros definen el pasaje a la final en el estadio Olaeta

Javkin: Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder
La Ciudad

Javkin: "Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder"

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas
La Ciudad

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas

Asociación Rosarina: Pablo VI está obligado con Morning y si no gana el campeón será Central

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina: Pablo VI está obligado con Morning y si no gana el campeón será Central

El riesgo país cerró otra semana en alza y ya subió un 50% en noventa días
Economía

El riesgo país cerró otra semana en alza y ya subió un 50% en noventa días

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores
Policiales

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Central ya está en el Jardín de la República y su arribo fue con una flor de esperanza

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central ya está en el Jardín de la República y su arribo fue con una flor de esperanza

El Niño: Santa Fe sumó 90 bombas para responder a posibles crecidas y lluvias intensas
La Ciudad

El Niño: Santa Fe sumó 90 bombas para responder a posibles crecidas y lluvias intensas

El vice de Newells bancó a Kudelka: Es un pilar fundamental del proyecto

Por Hernán Cabrera
Ovación

El vice de Newell's bancó a Kudelka: "Es un pilar fundamental del proyecto"

Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen
Policiales

Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen

Horacio Marín en Rosario: YPF es la argentinidad al palo
Economía

Horacio Marín en Rosario: "YPF es la argentinidad al palo"

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años
Información general

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años

Día de la Lealtad: el peronismo de Rosario convocó a una vigilia
Política

Día de la Lealtad: el peronismo de Rosario convocó a una vigilia

Milei finalizó su viaje a Estados Unidos y ya prepara su inminente visita a España
Política

Milei finalizó su viaje a Estados Unidos y ya prepara su inminente visita a España

Los deudores alimentarios de la provincia de Santa Fe pronto no podrán ir a la cancha
La Ciudad

Los deudores alimentarios de la provincia de Santa Fe pronto no podrán ir a la cancha

Incidentes en la marcha universitaria: el gobierno presentó una denuncia penal
Política

Incidentes en la marcha universitaria: el gobierno presentó una denuncia penal

Trabajador rural murió ahogado cuando movía vacas de zona inundada en el norte santafesino
La Región

Trabajador rural murió ahogado cuando movía vacas de zona inundada en el norte santafesino

Legalización de Uber postergada: el municipio rosarino no saldrá a perseguir trabajadores
La ciudad

Legalización de Uber postergada: el municipio rosarino "no saldrá a perseguir trabajadores"

Charla abierta en el Sindicato de Prensa: Periodistas frente a la Inteligencia Artificial
La Ciudad

Charla abierta en el Sindicato de Prensa: "Periodistas frente a la Inteligencia Artificial"

Díscola, el libro de Alicia Salinas, se presenta en la Feria del Libro
Zoom

"Díscola", el libro de Alicia Salinas, se presenta en la Feria del Libro