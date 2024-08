"Te mato, te mato": grave denuncia contra la Policía Caminera de Córdoba

"Si querés continuar, tenés que dejar 300 mil pesos", le dijo uno de los efectivos como advertencia. Según le contó Luján a Clarín, lo hicieron bajar y vieron que debajo de un asiento llevaba dinero.

daniel-lujan-el-empresario-que-denuncio-a-policias-de-la-caminera-7YIJ2N75VFAUXJJ5BMVNUYQXAU.jpg

Luján les respondió: "No, labrame la multa". Pero los agentes insistieron y se pusieron violentos. "Hijo de puta, tenés plata, no nos mientas", le reprochó uno de ellos.

Coimas

Además, le marcaron que llevaba marihuana, cuando lo que había en un apoyabrazos del auto de alta gama era yerba con azúcar. "Ponele los ganchos", fue la orden y el empresario terminó esposado, con la cara contra la tierra de la banquina. Su hijo se desesperó: "¿Por qué le pegan a mi viejo?", gritó. Entonces uno de los policías sacó un arma y su compañero le dijo: "¡Matalo, matalo!".

"¡Andate!", le pidió Luján a su hijo, que se subió al BMW y manejó hasta una estación de servicio YPF de La Carlota, donde pidió ayuda. A esa altura, su papá ya había sufrido tres simulacros de fusilamiento. "¡Hijo de puta. Te mato, te mato!", le decían mientras gatillaban.

3IOKKIMBUNAVRIS2BMSKUXSSK4.jpg La temida caminera de Córdoba, junto a la de Entre Ríos, tiene fama de ser la que más multas labra en el país.

"Esto es Córdoba"

En medio del traslado en una camioneta policial hasta la comisaría de La Carlota, agregaban: "Acá mandamos nosotros, esto es Córdoba, te van a matar". Y también le advertían que lo mismo iba a pasar con su hijo.

Nicolás luego se entregó y salió de la celda a las doce de la noche. "Los otros policías me trataron excelente, no tengo nada para decir, pero los dos que me detuvieron fueron unos salvajes", sostuvo.

Uno de los denunciados es Patricio Daniel Guevara, al que Nicolás filmó con su celular. Del otro solo saben su nombre de pila, Francisco.

Luján, a través de su abogado, Agustín Bastard, hizo la denuncia, que quedó radicada en el Juzgado de Instrucción y Familia de La Carlota.

Nuevos montos

En mayo pasado el gobierno provincial de Córdoba aumentó los importes de las multas que llevó hasta dos millones de pesos. Según explicó, la actualización correspondió porque los montos van atados al valor del precio del litro de nafta.

Así, por infracciones leves (conducir fumando, por ejemplo) los importes van de $20.100 a $100.500; por faltas graves (no llevar las luces encendidas), de $100.500 a $201.000; por faltas muy graves (cruzar semáforos en rojo, conducir a contramano o exceder el límite de velocidad), de $201.000 a $402.000, y por infracciones máximas, de $1.206.000 a $2.010.000.