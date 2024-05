Servilleta millonaria: subastaron el "documento" que unió a Messi con el Barcelona

La servilleta fue firmada en diciembre de 2000 por el ex director deportivo del Barça Carles Rexach y el asesor de fichajes Josep Minguella, junto con Gaggioli, durante un almuerzo en un club de tenis.

Bajo siete llaves

Según el diario español La Vanguardia, el papel firmado “permanecía guardado en una caja fuerte”, en poder de Gaggioli, que fue quien lo ofreció a la casa de subastas. El periódico cuenta además que en su momento Barcelona intentó que la servilleta fuera al museo del club, pero no llegó a un acuerdo con el intermediario.

La mítica servilleta tiene un texto de puño y letra de Rexach. En tinta azul, se lee: “En Barcelona, a 14 de diciembre del 2000 y en presencia de los Sres. Minguella y Horacio, Carles Rexach, secretario técnico del FC Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas”.

80154358.jpeg El mítico "documento" que vinculó a Messi con el Barcelona en el 2000.

El informe del periódico catalán indaga además en las razones que llevaron a Barcelona a elegir una forma tan peculiar para “atar” a quien sería uno de los mejores futbolistas. Messi, con tan solo 13 años, había cruzado el Atlántico para seguir su tratamiento de crecimiento y captado por un colaborador del Barcelona, quien quedó cautivado viéndolo en acción en un video jugando para Newell’s.

La reunión previa a la firma

Rexach contó una vez: “Organicé entonces una reunión con él y Gaggioli –actuaba como representante de la familia Messi- en un conocido club de tenis de Barcelona, presidido por Josep María Minguella, también agente y con el que tengo una gran relación. Ahí, en medio de la charla, le pedí a un mozo un papel, y en una servilleta escribí el texto”.

Rexach continuó: “Sabíamos que ese papel no valía nada, que no tenía un valor legal, pero sí mostraba contundentemente mi compromiso, como secretario técnico del Barcelona, en que lo firmábamos. En cierto modo, también era un alivio para mí. La situación de Messi no era sencilla, pero al menos con ese papel quedaba claro para siempre que si Messi acababa triunfando en otro lado, yo no había sido el tonto que lo había dejado escapar”.

rexach messi Carles Rexach y Lionel Messi.

El resto es historia: Messi consiguió un Mundial con la camiseta Argentina (Qatar 2022), ganó la Finalissima ante Italia, la última Copa América disputada en Brasil, además de ocho Balones de Oro, cuatro Champions League y 10 ligas de España con Barcelona. Con la camiseta blaugrana, la Pulga se convirtió en el máximo goleador de toda su historia.

Bonhams es una casa de subastas británica fundada en 1793. Actualmente es la novena mayor empresa de subastas, siendo Christie’s la primera y Sotheby's la segunda, y tramita aproximadamente 700 operaciones al año. Tiene unos 700 empleados y su director actual es Robert Brooks.