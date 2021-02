Serum, la gigante biotecnológica de India que proveerá vacunas a la Argentina

Serum Institute es la empresa de biotecnología número 1 de la India, fabrica productos biológicos altamente especializados, como vacunas, utilizando tecnologías genéticas y celulares de vanguardia, antisueros y otras especialidades médicas. El laboratorio fue fundado en 1966 por el científico Cyrus Poonawalla con el objetivo de fabricar productos inmunobiológicos que escaseaban en el país y se importaban a precios elevados. “A partir de entonces, se fabricaron varios productos biológicos que salvan vidas a precios asequibles y en abundancia”, destaca el sitio web de Serum. De esta forma, India se hizo autosuficiente para la antitoxina tetánica y el suero contra el veneno de serpiente, seguido por el grupo de vacunas DTP (difteria, tétanos y tos ferina) y más tarde por el grupo de vacunas MMR (sarampión, paperas y rubeola).

La “filosofía filantrópica de la empresa” no sólo existe, sino que ha proliferado, para bajar los precios de las nuevas vacunas, como la vacuna contra la hepatitis B, la vacuna combinada, etc, “para que no sólo los indios, sino todos los niños desfavorecidos del mundo estén protegidos desde su nacimiento”, destaca la empresa.

Serum Institute hizo una jugada decisiva con su primera adquisición internacional, al comprar a Bilthoven Biologicals, una empresa de bioingeniería y farmacéutica del Estado de los Países Bajos en 2012. Esta compra “garantiza el acceso a la tecnología y la experiencia para la fabricación de la IPV (vacuna inyectable contra la poliomielitis, Salk)”, que antes solo poseían otros tres fabricantes de vacunas. Bilthoven Biologicals tiene una capacidad de fabricación instalada de más de 20 millones de dosis de vacunas al año. Las instalaciones de producción son de última generación y cumplen plenamente con los requisitos biofarmacéuticos más exigentes de la Unión Europea. Esto mejoró la oferta de Serum en el segmento de las vacunas pediátricas. Serum espera hacer una contribución significativa a la erradicación de la polio en el mundo. La adquisición también proporciona una importante base de fabricación en Europa, con acceso a mercados europeos estratégicos.

El Instituto ha superado muchos hitos en materia de avances tecnológicos al instalar equipos robóticos para la manipulación de virus, una “fábrica de células” para el cultivo de células, instalaciones para la fabricación de vacunas de polisacáridos y recombinantes y para anticuerpos monoclonales. Serum destaca sus “máquinas de lavado, llenado, taponado y sellado de viales de alta velocidad”, capaces de trabajar a una velocidad de 500 envases por minuto. Serum cuenta con tamizadoras de última tecnología para inspeccionar sus productos en busca de cualquier partícula diminuta indetectable para el ojo humano. Con cámaras de alta resolución, la inspección se realiza de forma totalmente automática, reduciendo así los márgenes de errores humanos.