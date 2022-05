Se conocen detalles de cómo Alberto Ferriols amenazaba a Beatriz Salomón y a su familia

El cirujano plástico le dejaba balas en diferentes lugares de la casa a su ex esposa y en 2021 le colocó un cuchillo a su hija menor en el cuello mientras le preguntaba si tenía miedo

Quienes abordaron el tema con amplio despliegue fueron los integrantes del programa Intrusos, que se emite por el canal América, en el que Florencia de la V fue narrando la información que le iba llegando desde el seno familiar. "Esto que me llegó es muy fuerte y me gustaría compartirlo con todos ustedes porque tiene aspectos aterradores. No puedo citar a la fuente pero es una testigo del juicio de Beatriz Salomón contra Ferriols. El la amenazó con balas varias veces. Le dejaba balas en distintos lugares de la casa como amenaza. La advertía con eso", describió la conductora .