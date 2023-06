Robledo Puch: luego de una violenta entrevista, el juez decidió que seguirá preso

Despotricó contra “las señoras estas” que lo quieren llevar a vivir a San Nicolás y reiteró que él no cometió los homicidios Despotricó contra “las señoras estas” que lo quieren llevar a vivir a San Nicolás y reiteró que él no cometió los homicidios

Quintana le explicó que debía participar de los “programas de preegreso”, pero Robledo Puch interrumpió al reiterar algunos de sus problemas de salud, tras lo cual, según describe el acta, “comenzó con un discurso verborrágico respecto a su inocencia, que él no cometió los delitos por los cuales fue condenado”. Luego, dijo que si no hacía las actividades de preegreso era porque “eran una mentira” y que “si salía del Servicio Penitenciario tenía que morir porque él no tenía un domicilio para el caso de egreso”.

En el tramo más tenso del encuentro, el secretario judicial dejó asentado que el interno se tornó “cada vez más violento y verborrágico, llegando a hablar solo él, gritar y no dejar finalmente que la entrevista transcurra con normalidad”, por lo que decidieron interrumpirla. El juez y el secretario se entrevistaron luego con la subdirectora del penal, Ivana Spagnolo, quien les manifestó que Robledo Puch concurre todos los días al Hogam por sus problemas intestinales, que como actividades recreativas participa de torneos de ajedrez, hace “caminatas por el patio” junto a otro interno y que en la cocina de su pabellón colabora con la cocción de tortas fritas.

image.png "El ángel de la muerte" fue detenido en 1972 y condenado a prisión perpetua en 1980 por 11 homicidios.

Tras visitar el pabellón donde se aloja el recluso, se describe que está “ordenado y limpio” y que “posee un espacio común con un televisor, cocina, mesas y sillas y se comunica con el sector de las celdas donde cuentan con un patio interno propio”.

El juez y el secretario retomaron el diálogo con Robledo Puch al visitar su celda y allí, según consta en el documento, “refirió frente a todos los presentes que no quería al abogado, que no quiere recibir más visitas de las señoras estas que vienen a verlo”, en referencia a Gregoria Figueroa y su hija Yamila Acosta, quienes estaban propuestas como cuidadoras y tutoras de él en la ciudad de San Nicolás, en caso de que le hubiesen dado la libertad. Dijo que tanto el abogado como estas mujeres “le mienten” y que lo van a ver “de pesuti” y “de cheto” y se quejó de que en las visitas le llevaron “harinas” y un “Mantecol” que “le hacen daño”, y no le dejaron comida que él pudiera ingerir el resto de los días.

“Todo lo que le dicen las mujeres es una mentira, un engaño, que al principio le dijeron que él iba a ir a vivir a una habitación al fondo de su casa y que ahora, durante la última visita, le dijeron que le iban a alquilar un departamento para que él viva ahí solo, para que esté mejor, que era toda una mentira”, señala el acta. De su defensor, Alfonso, dijo que “quiere revocar la designación”, que es “un abogado mediático”, que en la última visita le sacó fotos que luego publicó “en Instagram sin su consentimiento”.

Luego de esta tormentosa visita, el camarista Quintana rechazó la libertad y la prisión domiciliaria a Robledo Puch. “Ante la ausencia de un domicilio apto para el caso de egreso, la ausencia de una red social extrainstitucional que pueda brindarle contención, la ausencia de planificación alguna de una propuesta de un ambiente que le brinde contención y estructura conforme lo exigen sus patologías, no resulta factible dar acogida favorable” al pedido de libertad, fundamentó el juez. Además, encomendó a la Dirección de Tercera Edad de la Provincia de Buenos Aires que “informe cuáles instituciones de salud o dispositivos de tercera edad se adecuarían a las necesidades del interno en función”.

El “Angel de la Muerte” fue detenido el 3 de febrero de 1972 y condenado el 27 de noviembre de 1980 a “reclusión perpetua con la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado” por la Sala I de la Cámara de San Isidro, que lo encontró culpable de 11 homicidios, entre otros delitos. Durante sus más de cinco décadas en prisión, Robledo Puch pasó por múltiples unidades penitenciarias: la Unidad Penal 9 de La Plata -de donde escapó en 1973 pero fue recapturado en 68 horas-, la Unidad 2 de Sierra Chica -donde vivió el motín de “Los 12 Apóstoles”, la Unidad 22 que es el hospital penitenciario de Lisandro Olmos, y la Unidad 26 del mismo distrito, donde permanece alojado en la actualidad.