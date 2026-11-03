Renunció el ministro de Transporte de España tras el choque de trenes con 69 muertos

"Es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas", aseguró Óscar Puente al anunciar su decisión

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, renunció a su cargo seis días después de que un choque entre dos tres de alta velocidad en la provincia de Toledo dejó al menos 69 muertos.

Puente dio a conocer su decisión hacia el final de una comparecencia de varias horas ante una comisión parlamentaria para discutir el choque, el segundo incidente de este tipo en lo que va del año, con lo que suma 115 muertos en 2026 en la red ferroviaria de alta velocidad de España.

“Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas”, declaró Puente.

El choque del 28 de octubre ocurrió cuando un tren de alta velocidad se estrelló contra otro que se había detenido sobre las vías en Urda. La cadena de acontecimientos que condujo al desastre comenzó cuando el sistema de comunicaciones —clave para el funcionamiento del sistema de seguridad en la línea Madrid-Sevilla— sufrió una falla crucial. Los controladores en la central de Madrid asumieron el cargo y dieron luz verde para que uno de los trenes continuara su marcha, a pesar de que había una formación detenida más adelante.

Fue el segundo choque de gran magnitud en la línea Madrid-Sevilla en 2026. En enero, a más de dos horas al sur a lo largo del trayecto, un tren se descarriló y chocó contra otro que circulaba en sentido contrario, causando la muerte de 46 personas. El incidente sigue bajo investigación.

Los choques reavivaron la preocupación por la seguridad de la red ferroviaria del país, y el episodio más reciente se produjo cuatro semanas antes de unas elecciones nacionales.

La red ferroviaria de alta velocidad fue considerada como uno de los mayores logros del país. Es la segunda más grande del mundo, sólo detrás de la de China. Hasta este año no había sufrido ningún accidente con saldo mortal en más de 30 años.

Puente también anunció medidas de seguridad adicionales en la red ferroviaria, incluida una mejora en las condiciones de los centros de control e impulsar un despliegue más rápido del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario estandarizado para la seguridad y la señalización.