La Capital | Información General | ministro

Renunció el ministro de Transporte de España tras el choque de trenes con 69 muertos

"Es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas", aseguró Óscar Puente al anunciar su decisión

3 de noviembre 2026 · 19:34hs
Google Seguir a La Capital en Google
Renunció el ministro de Transporte de España tras el choque de trenes con 69 muertos

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, renunció a su cargo seis días después de que un choque entre dos tres de alta velocidad en la provincia de Toledo dejó al menos 69 muertos.

Puente dio a conocer su decisión hacia el final de una comparecencia de varias horas ante una comisión parlamentaria para discutir el choque, el segundo incidente de este tipo en lo que va del año, con lo que suma 115 muertos en 2026 en la red ferroviaria de alta velocidad de España.

>> Leer más: Tragedia en España: al menos 68 muertos tras el choque de dos trenes

“Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas”, declaró Puente.

El choque del 28 de octubre ocurrió cuando un tren de alta velocidad se estrelló contra otro que se había detenido sobre las vías en Urda. La cadena de acontecimientos que condujo al desastre comenzó cuando el sistema de comunicaciones —clave para el funcionamiento del sistema de seguridad en la línea Madrid-Sevilla— sufrió una falla crucial. Los controladores en la central de Madrid asumieron el cargo y dieron luz verde para que uno de los trenes continuara su marcha, a pesar de que había una formación detenida más adelante.

Fue el segundo choque de gran magnitud en la línea Madrid-Sevilla en 2026. En enero, a más de dos horas al sur a lo largo del trayecto, un tren se descarriló y chocó contra otro que circulaba en sentido contrario, causando la muerte de 46 personas. El incidente sigue bajo investigación.

Los choques reavivaron la preocupación por la seguridad de la red ferroviaria del país, y el episodio más reciente se produjo cuatro semanas antes de unas elecciones nacionales.

La red ferroviaria de alta velocidad fue considerada como uno de los mayores logros del país. Es la segunda más grande del mundo, sólo detrás de la de China. Hasta este año no había sufrido ningún accidente con saldo mortal en más de 30 años.

Puente también anunció medidas de seguridad adicionales en la red ferroviaria, incluida una mejora en las condiciones de los centros de control e impulsar un despliegue más rápido del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario estandarizado para la seguridad y la señalización.

Noticias relacionadas
A partir de una serie de pasos, se puede mejorar el rendimiento de un celular

Cómo optimizar el rendimiento de un celular en cinco pasos

El ataque fue filmado y compartido en redes. 

Un grupo de jóvenes golpearon a mujeres trans en Buenos Aires: filmaron el ataque y se burlaron en redes

La tortilla de papa española se ha convertido en uno de los platos favoritos en Argentina

Cómo hacer tortilla de papas: receta y trucos para que salga perfecta

En Pami existen distintos tipos de afiliación 

Cómo afiliarse a Pami y cuáles son los distintos tipos de afiliación disponibles

Las más leídas

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Las chances de Central: Argentinos Juniors también ganó y todo quedó como era entonces

Las chances de Central: Argentinos Juniors también ganó y todo quedó como era entonces

Ignacio Boero, presidente de Newells No es verídico que Messi esté cerca del club

Ignacio Boero, presidente de Newell's "No es verídico que Messi esté cerca del club"

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Lo último

Rosarina de básquet: comenzaron los cuartos de final de la Superliga

Rosarina de básquet: comenzaron los cuartos de final de la Superliga

Investigan si el avión que se estrelló en Florida se desintegró antes del impacto

Investigan si el avión que se estrelló en Florida se desintegró antes del impacto

Central, Boca y Argentinos estarán juntos en la AFA antes de la definición

Central, Boca y Argentinos estarán juntos en la AFA antes de la definición

Fuerte temporal en Rosario y la región: granizo, árboles caídos y destrozos por la tormenta

Una intensa pedrada castigó localidades del sur santafesino. En Rosario las ráfagas de viento provocaron la caída de árboles y daños materiales
Fuerte temporal en Rosario y la región: granizo, árboles caídos y destrozos por la tormenta
Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario
Policiales

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario

Pullaro no descartó la posibilidad de sellar un acuerdo con La Libertad Avanza
Política

Pullaro no descartó la posibilidad de sellar un acuerdo con La Libertad Avanza

El Señor J, el ex-Side que informaba a Los Monos, libre tras condena en abreviado
Policiales

El Señor J, el ex-Side que informaba a Los Monos, libre tras condena en abreviado

Milei no invitará a los expresidentes al recibimiento del Papa
Información General

Milei no invitará a los expresidentes al recibimiento del Papa

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas
Policiales

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

Las más leídas
Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Las chances de Central: Argentinos Juniors también ganó y todo quedó como era entonces

Las chances de Central: Argentinos Juniors también ganó y todo quedó como era entonces

Ignacio Boero, presidente de Newells No es verídico que Messi esté cerca del club

Ignacio Boero, presidente de Newell's "No es verídico que Messi esté cerca del club"

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

Ovación
Central, Boca y Argentinos estarán juntos en la AFA antes de la definición
Ovación

Central, Boca y Argentinos estarán juntos en la AFA antes de la definición

Central, Boca y Argentinos estarán juntos en la AFA antes de la definición

Central, Boca y Argentinos estarán juntos en la AFA antes de la definición

Central ya conoce el árbitro para la gran definición del título de Liga

Central ya conoce el árbitro para la gran definición del título de Liga

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: Estoy triste y preocupado, dijo un directivo 

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: "Estoy triste y preocupado", dijo un directivo 

Policiales
Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario
Policiales

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario

El Señor J, el ex-Side que informaba a Los Monos, libre tras condena en abreviado

El Señor J, el ex-Side que informaba a Los Monos, libre tras condena en abreviado

Seguirá detenido un joven imputado por un crimen en Vía Honda

Seguirá detenido un joven imputado por un crimen en Vía Honda

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

La Ciudad
Mosquitos en Rosario: ¿pican más a la gente de sangre dulce y de mayor estatura?
Salud

Mosquitos en Rosario: ¿pican más a la gente de "sangre dulce" y de mayor estatura?

Uber Moto en Rosario: volvieron a la carga para regularizar el servicio

Uber Moto en Rosario: volvieron a la carga para regularizar el servicio

El Papa León XIV en Argentina: desde Rosario saldrán más de 30 micros

El Papa León XIV en Argentina: desde Rosario saldrán más de 30 micros

La vacuna hexavalente se incorpora al calendario oficial: qué es y cuándo llega

La vacuna hexavalente se incorpora al calendario oficial: qué es y cuándo llega

Elecciones en EEUU: qué se vota y por qué son clave para Trump y Milei
El Mundo

Elecciones en EEUU: qué se vota y por qué son clave para Trump y Milei

La crecida del Paraná impacta en la toma de agua pero la calidad es óptima
La Ciudad

La crecida del Paraná impacta en la toma de agua pero la calidad "es óptima"

Día del Sándwich: por qué Rosario es la capital del sandwichito de miga

Por Redaccion Comercial
La Capital

Día del Sándwich: por qué Rosario es la capital del sandwichito de miga

El tiempo en Rosario: alerta amarillo para la mañana y la tarde de este martes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo para la mañana y la tarde de este martes

El presupuesto de Rosario, con equilibrio fiscal y $171 mil millones para obras

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El presupuesto de Rosario, con equilibrio fiscal y $171 mil millones para obras

Javkin y otros intendentes irán al Congreso a exigir subsidios para el transporte
La Ciudad

Javkin y otros intendentes irán al Congreso a exigir subsidios para el transporte

Condenaron a un preso de Coronda por vender cocaína a sus compañeros
Policiales

Condenaron a un preso de Coronda por vender cocaína a sus compañeros

Entraron a robar a un negocio de Echesortu y un sospechoso fue detenido
Policiales

Entraron a robar a un negocio de Echesortu y un sospechoso fue detenido

Aguinaldo: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo
Información General

Aguinaldo: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo

Ganadería: las cuotas le cambian el ritmo al negocio exportador
Agro

Ganadería: las cuotas le cambian el ritmo al negocio exportador

Las joyas de una colección: exhibirán libros de los siglos XVI al XVII en la Biblioteca Argentina
La Ciudad

Las joyas de una colección: exhibirán libros de los siglos XVI al XVII en la Biblioteca Argentina

El mapa inmobiliario de Rosario: los cuatro barrios más elegidos para comprar
La Ciudad

El mapa inmobiliario de Rosario: los cuatro barrios más elegidos para comprar

La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza
Policiales

La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza

Murió un turista argentino al estrellarse en un ala delta en Río de Janeiro
Información General

Murió un turista argentino al estrellarse en un ala delta en Río de Janeiro

Prohibición de los cuidacoches: el oficialismo quiere aprobar la ordenanza
La Ciudad

Prohibición de los cuidacoches: el oficialismo quiere aprobar la ordenanza

La IA se mete en el Cyber Monday y Santa Fe es una de las plazas con más ventas
Economía

La IA se mete en el Cyber Monday y Santa Fe es una de las plazas con más ventas

Operación histórica: Benetton vendió 900 mil hectáreas en la Patagonia
Información General

Operación histórica: Benetton vendió 900 mil hectáreas en la Patagonia

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de perpetua
Policiales

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de perpetua

Vecinos del microcentro denuncian dos inmuebles usurpados en Rioja al 900
Ciudad

Vecinos del microcentro denuncian dos inmuebles usurpados en Rioja al 900

La Toretto de La Plata declaró y pidió perdón a los familiares de la víctima
Información General

La Toretto de La Plata declaró y pidió perdón a los familiares de la víctima