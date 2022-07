Relacionan a L-Gante con el crimen de un hincha de Alem: qué se dijeron su mamá y el padre del adolescente

El asesinato de un hincha de Leandro N. Alem tras los graves incidentes en el partido ante Luján , por el torneo de Primera C , generó una fuerte polémica en los medios y más después de que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, indicara que había " un famoso metido en el medio ". Si bien el funcionario nacional no dio nombres, la vinculación con el cantante de cumbia 420 L-Gante se desparramó por las redes sociales.

Este miércoles, en el programa "A la Barbarossa", el ciclo de Georgina Barbarossa, el manager y la madre de L-Gante salieron a dar explicaciones de por qué el joven quedó enfrascado en una polémica. "Es desagradable para la familia y amigos del nene que falleció. Elian (L-Gante) no estaba ni enterado de esto que había pasado porque estaba trabajando, haciendo videos y música", explicó Maxi vía telefónica.

"Las dos barras tienen diferencias de hace años, mucho antes de que Elian haya nacido. El único hecho que pasó con Elian fue que cuando fue a recibir a su hija al hospital de Luján, porque Jamaica nació ahí, es lujanera, apareció un tipo random a insultarlo, que resultó ser un hincha de Luján. En ese momento puso en sus redes 'qué ridículo que sos, solo fui a recibir a mi hija' y por eso quedó ligado con el hecho. Jamás se habló del tema, no tiene nada que ver con la hinchada ni va a la cancha", detalló el representante tratando de minimizar el vínculo de su representado con los incidentes.

"No sé por qué Berni dijo todo esto, me parece poco serio que en una investigación de algo que pasa siempre en el deporte, algo que no pueden controlar, nombren a un artista, a un músico. Elián es referente de la cultura artística en el mundo", agregó.

Luego de que el manager asegurara que evaluará con el abogado de L-Gante que acciones tomar -para evitar "cualquier tipo de problema-, quien habló fue Javier Coronel, el papá del hincha asesinado, quien contó un detalle estremecedor que relaciona a su hijo con L-Gante: "Yo quiero que esto se aclare, si él no tiene nada que ver seguro que se va a aclarar. Rodríguez es muy chiquito. Mi hijo paradójicamente, mi negro, tenía una foto con él porque le gustaba su música, la del Noba, el Duki, le gustaba improvisar, rapear. Era un chico bueno, con sueños, toda una vida por delante, fue a ver un partido de fútbol y le pegaron un tiro, lo tuve que enterrar. Ahora, solo me queda confiar en la justicia".

Fue entonces que Claudia Valenzuela, la mamá del cantante, mostró su pesar por la muerte del adolescente: "Lamento lo que ha pasado, mi más sentido pésame, lo acompaño en su dolor. Por otra circunstancia sé lo que es perder a un hijo. Un abrazo de padre a padre con el mismo dolor, lo lamento. No hay palabras". Javier volvió a resaltar el vínculo que lo unía al cantante: "Mi hijo lo quería mucho (a L-Gante), se sacó una foto con él porque era un ejemplo. Una vez fuimos para el barrio Bicentenario y vimos su casa allá, porque él era todo amor, tenía pensamientos grandes de querer ser, de quererlo imitar. A veces lo escuchaba rapear y me reía de las cositas que hacía".