Quini 6: revelaron cuáles fueron los números que menos salieron en los últimos meses

Hay números en el Quini 6 que no tienen suerte: una estadística los revela.

Hay que tener en cuenta que en cada sorteo se eligen seis números entre el 0 y el 45. El Quini 6 premia los seis, cinco y/o cuatro aciertos. Organizados por la Lotería de Santa Fe, se sortean los miércoles y domingos en sus cinco modalidades: Tradicional, La Segunda del Quini, Revancha, Siempre Sale y Premio Extra.

El Quini 6 y el azar

Es importante recordar que, pese a los patrones observados, el Quini 6 sigue siendo un juego de azar.

ada sorteo es independiente y la probabilidad de que un número en particular sea seleccionado sigue siendo la misma en cada ocasión. No existe una fórmula mágica que garantice ganar, y los números más frecuentes no aseguran una victoria.

Así y todo, los expertos en los juegos de azar tienen consejos para los Jugadores:

Variedad en la elección: no se limite a elegir siempre los números más frecuentes. La diversidad en la selección puede aumentar sus posibilidades.

Apuesta inteligente: considere jugar en grupo para aumentar sus probabilidades de ganar. Esto permite cubrir más combinaciones sin necesidad de gastar una fortuna.

Diviértase: recuerde que el Quini 6 debe ser una actividad divertida. Juegue con responsabilidad y no se deje llevar por la obsesión de ganar.

Los números y los sueños

De todos modos, el arte de la lotería también cuenta con sus tradiciones y creencias. Si de apostar se trata, estar atento a los sueños puede ser también un buen camino para quienes están indecisos.

De la lista de los números que menos salieron el 43 simboliza el balcón, el 38 el aceite, el 16 el anillo, el 41 el cuchillo y finalmente el 45 es el vino. Por lo tanto, si en los sueños se presentaron alguno de ellos, mejor escaparles.

Los números que salieron más veces en el Quini 6 durante los últimos tres meses también tienen su significado en el terreno de los sueños: el palito es el 11, el borracho el 14 y la zapatilla el 42.