"Quiero que esto llegue hasta el fin", dijo el hermano del empresario descuartizado

Rodolfo Pérez Algaba destacó que hasta ser notificado del crimen no sabía que Fernando había llegado al país ya que estaban distanciados por problemas familiares.

Rodolfo Pérez Algaba , hermano del empresario hallado asesinado y descuartizado en una valija arrojada a un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, dijo este viernes que no tenía conocimiento de los movimientos y deudas que él tenía y manifestó que quiere que se "llegue hasta el fin" con la investigación para que los responsables " paguen con la ley ".

"Quiero que esto llegue hasta el fin" y "me estoy desayunando con todo esto", fueron algunas de las frases que el hermano de Fernando Pérez Algaba dijo en una entrevista con LN+, en la que contó que hasta ser notificado del crimen no sabía que Fernando había llegado al país, ya que estaban distanciados desde hacía unos tres meses debido a una discusión de índole familiar que habían tenido.

"Cuando llego me encuentro con amistades de la infancia de él que ya estaban declarando y me tomaron la declaración y me dijeron que (Fernando) estaba desaparecido, que la dueña del departamento había entrado y se había encontrado con las cosas de él y que había ido a hacer la denuncia de averiguación de paradero", detalló.