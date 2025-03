Perú: después de seis años, descubren que intercambiaron sus hijos al nacer

La otra madre, María Chilcón, se desmayó frente a las cámaras de la prensa local antes de partir a un pueblo rural llamado Chirinos, en el momento en que se despidió del niño que había criado como suyo. “No sé qué hacer, Dios mío, quiero que me ayuden. Uno no quiere irse y el otro no quiere quedarse”, dijo antes de subir a una camioneta que lo llevó a su aldea, a 67 kilómetros de distancia.

"No es mi hijo"

“Todo el dolor que estamos pasando es por el hospital y las enfermeras. Yo le dije a una enfermera: no es mi hijo, no es mi hijo. Y ella me dijo: señora, usted está loca. Yo nunca me voy a olvidar lo que me dijo una enfermera”, dijo Chilcón, y añadió: “Yo me he acostumbrado a él y ahora para que se vaya no es fácil”.

El juez Andy Herrera, que dirigió el juicio desde el 2022, también ordenó que se anulen las partidas de nacimiento y se inscriban otras con los nombres correctos de los padres de los menores que nacieron por diferencia de minutos la noche del 24 de diciembre de 2018 y que fueron cambiados “por negligencia” del hospital, según indico la sentencia.

Ruth Cieza dijo que el descubrimiento de su verdadero hijo empezó hace dos años al pedir una pensión alimenticia y someterse a una prueba de ADN que arrojó que ni ella ni el hombre de quien se había separado tiempo atrás eran padres del pequeño que criaba.

Se hizo una segunda prueba y volvió a salir negativo. Fue entonces ante un fiscal que ordenó realizar pruebas de ADN a tres madres que alumbraron antes y después de ella aquel día de Nochebuena de 2018.

Cieza dijo con la voz quebrada que el niño que crió no se acostumbra a la vida en el campo. “Le han picado los moscos y se aburre”, dijo.

En su casa, quedan sobre la cama de su dormitorio el uniforme, los zapatos negros, las zapatos deportivos blancos y las camisetas nuevas que le compró para que asista al primer grado de la escuela primaria de Jaén, una ciudad calurosa en los Andes del norte peruano.

Su hermana Mayra Cieza dijo que iniciaron una demanda contra el hospital de Jaén por negligencia. Añadió que durante el juicio ningún directivo del hospital asistió a las audiencias. “Ni siquiera nos han pedido disculpas”, reprochó.