NFT, el arte digital de moda, se desploma y hoy no vale nada

Ya pasaron más de dos años desde que todo el mundo se enterara de un nuevo concepto de arte digital, el llamado NFT. Estos tokens no fungibles (Non Fungible Token en inglés) llevan más de una década de existencia, pero se hicieron especialmente populares desde 2021 a 2022, después de la pandemia. La época dorada de los NFT duró poco, pues un nuevo estudio revela que el 95% de ellos ya no valen nada.