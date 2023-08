Murió un panelista del espectáculo que había sido operado por Lotocki

La información causó conmoción en el mundo del espectáculo. Luciana Salazar mantenía un vínculo cercano con Caprarola y publicó un sentido pésame para su amigo: “Dios mío, qué horror, otra víctima de Lotocki. No lo puedo creer”, escribió con tristeza.

En julio de este año, tras las complicaciones de salud que sufrió Silvina Luna, Caprarola habló de su mala experiencia y las consecuencias que venía padeciendo a lo largo de los años fruto de la cirugía que le había realizado Lotocki.

En diálogo con “Socios del espectáculo” (eltrece), lamentó su decisión de operarse, pero hizo hincapié en la confianza que había depositado en el médico y la profunda decepción que le causó el desenlace de su situación: “Hice algo por estúpido, por no pensar las consecuencias; pero nunca pensás que un amigo te va a traicionar como me traicionó, que te va a inyectar muerte. No lo puedo nombrar. Cuando lo nombro me provoca un dolor en el alma tan grande... Fui garante de la clínica que tenía en Belgrano, imaginate el grado de confianza que tenía” en el cirujano, dijo.