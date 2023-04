Muerte de la modelo brasileña: reveladores chats entre el empresario detenido y una testigo

No obstante, cabe destacar que Lía se retiró antes de que ocurra la tragedia. Después de irse del departamento de Sáenz Valiente comenzó a escribirle a para hacerle algunos reproches.

A las 9.30, Lía le escribió al detenido por WhatsApp. Y le dijo: “Sácale el demonio al engendro ese. ¿Qué le paso? ¿Se exorcizó? ¿Se transformó? No se entiende lo que pasó. No me explicaste nada. Malísimo. Una psiquiátrica demente. Te voy a visitar a vos y me tengo que fumar a una desquiciada. O sea, ¿de dónde la sacaste? Y la otra que es la amiga. Una más chapa que la otra. No sé de dónde mierda las sacás. Increíble cómo me tuve que ir de tu casa”.

El empresario respondió dos horas después a ese mensaje, cuando Emmily ya estaba muerta. “Llamame cuando puedas Lía. Pasó algo terrible”, le respondió por audio Sáenz Valiente. A lo que Lía responde con tres signos de interrogación. Sáenz Valiente le aseguró luego, a las 11:27: “Lis, es terrible, se tiró por la ventana, no lo pude parar. Murió. Estoy roto por dentro. Te hablo después, estoy con la Policía acá”.

gomez.jpg El empresario Francisco Sáenz Valiente está actualmente detenido e imputado de la muerte de la modelo brasileña.

“¡No lo puedo creer! Lo que creo es que a esa mujer se le metió un demonio o un espíritu en ese momento. Fran, yo temí por mi vida. A la mina se le transformó la cara pero zarpado. Yo me fui porque en cualquier momento nos mataba”, dijo Lis.

Este miércoles la autopsia será ratificada por el forense que firmó el reporte, el doctor Héctor Di Salvo, quien determinó que Rodrigues no tenía lesiones defensivas y signos de abuso sexual. Además, se estableció que la gran cantidad de heridas superficiales e internas que sufrió corresponden a la caída que sufrió, más allá de especulaciones de la querella del caso.

Los resultados de la pericia toxicológica a la sangre recolectada del cuerpo de Rodrigues se conocerán en al menos tres semanas y arrojarán luz sobre su muerte. Mientras tanto, continúa siendo un misterio.

"No se suicidó, la mataron"

Las circunstancias en que la que Emmily cayó desde un sexto piso en el barrio porteño de Retiro continúan siendo un misterio. Aunque las primeras versiones indicaban que la joven se había lanzado al vacío en medio de un brote psicótico, la Justicia avanza en la investigación del hecho como un homicidio. En esa línea, dos amigas de la joven brasileña fallecida, Vanesa y Brenda, aseguraron que “a Emmily la mataron” cuando se encontraba en el departamento junto al empresario Sáenz Valiente.

emily.jpg

Brenda afirmó que el día de su muerte Emmily fue a la propiedad de Sáenz Valiente “engañada claramente por Juliana (Magalhaes), que era su amiga. “Si a Emmily la invitaban a un after y no conocía a nadie, no iba a ir”, planteó y agregó sobre lo que ocurrió después: “Conociéndola, cuando se encuentra ahí, en esa situación incómoda, ella se quiso ir y la terminan matando, porque Emmily no se mató, la mataron”.

Respecto de la aludida situación, ahondó: “Francisco es el sugar de Juliana, y Juliana es la testaferro y le pagaba llevando chicas ahí. Se dice que este señor pertenece a un club de hombres y que muchas chicas pasaron por eso y fueron violadas. Dicen que les daban Clonazepam, las violaban y se levantaban desnudas. Cuando lo hacían, tenían que agarrar sus cosas e irse, porque si no, les decían que las iban a matar”. Esa habría sido -conjeturó- el contexto en el que Emmily habría pedido ayuda en los audios de las llamadas realizadas por el empresario al 911 que trascendieron esta semana. “En el audio ella dice: ‘Me van a matar’. Una persona que tiene un brote psicótico y salta no dice eso”, remarcó.

Con relación al vínculo entre la modelo brasileña y Sáenz Valiente, Brenda dijo que “no lo conocía, ni siquiera sabía su apellido”, y que su amiga nunca se lo “mencionó”, pese a que ella le “contaba todo”.

emily2.jpg

Luego, Vanesa señaló respecto de la actitud de Juliana: “Uno de los llamados al 911 de una vecina dice que Emmily todavía se quejaba luego de caer. Juliana era médica del Fernández y tenía los recursos para auxiliar a su amiga y lo primero que hace es salir del edificio ¿Por qué no la fue a auxiliar? Se quiso escapar”.

“Emmily y Juliana eran amigas. Incluso Juliana la invitó a Emmily a pasar la última Navidad con ella. Yo fui a esa fiesta también, invitada por Emmily. Ahí conocí a Juliana. Teníamos una relación excelente. Luego la encontré en Punta del Este, en una fiesta privada”, aseguró.

Las jóvenes pidieron por el esclarecimiento del caso y convocaron a todas las personas que hayan estado en el departamento antes y durante lo ocurrido a declarar. “Queremos justicia y lo único que pedimos acá es que se sepa la verdad, que todos los testigos que estaban ese día ahí hablen, que vayan a declarar, que den la cara”, concluyó Brenda.

En tanto, el abogado de la familia de la fallecida, Ignacio Trimarco, aseguró que había cámaras en el interior de la vivienda, ya que al empresario le gustaba grabar las orgías en las que participaba con estas chicas “pagas”.