"Mis hijos no son asesinos", es "una desgracia", dijo el papá de los hermanos Pertossi

El padre de Ciro y Luciano Pertossi , dos de los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa , dijo este martes que sus hijos "no son asesinos" y que lo que pasó es "tremendo" y "una desgracia" , al declarar como testigo en el juicio que se lleva adelante en los Tribunales de Dolores a los ocho rugbiers imputados por el asesinato.

"Uno cree que las cosas están encaminadas en la vida y llega esto, y no sé qué pensar. Mis hijos no son asesinos, son chicos, son adolescentes, no puedo creer de lo que se los está acusando", dijo Mauro Pertossi frente al Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores.