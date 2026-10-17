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Workshop Floral para Mamá en Alto Rosario

17 de octubre 2026 · 00:00hs
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Cruz García González

Cruz García González, Guillermina Gasparini, Eugenia Broda y Paula Broglia

Alto Rosario, organizó un Workshop Floral para el Día de la Madre, donde las mamás, o hijos/amigos, pudieran aprender a armar sus propios ramos florales, dirigidos por una florista. Con cupos limitados, el shopping se llenó de colores y aromas en una tarde creativa y original.

Julia de Guardia y Allegra

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Romina Lario y Celina Antuña

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Valentino Aguilera y Vanesa Ocaña

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Claudia Ollocco, Graciela Ricci, Marisa Semino y Raquel Croci

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