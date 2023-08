"Mataste a mi única hija. ¿Por qué no te mataste vos?"

Un hombre confesó haber asesinado a su ex pareja y lo condenaron a prisión perpetua. La madre de la víctima lo trató de cobarde

Leonardo Olas escuchó durante las audiencias el reproche de su ex suegra: "Mataste a mi única hija", le dijo la mujer.

Un hombre fue condenado este miércoles a prisión perpetua luego de reconocer ante la justicia haber asesinado a su ex pareja y madre de sus tres hijas, en octubre de 2022 en la capital catamarqueña, informaron fuentes judiciales.

Durante el inicio del debate, la defensora oficial Lorena Paschetta había adelantado que Olas “aceptaba su responsabilidad penal de haberle quitado la vida a su esposa”.

“Su decisión es contundente. Confiesa lisa y llanamente”, aseguró.

>> Leer más: Condenaron a un hombre a 10 años de prisión por intento de femicidio contra su propia hija

Luego de escuchar la sentencia, Gladys Gallo, la madre de la víctima, tomó la palabra y se dirigió a Olas.

“Las mataste en vida a mis tres nietas, sufren crisis de llanto, lloran. Tienen que estar con la psicóloga acompañadas todo el día. Atorrante, asesino, por qué no te mataste vos?! La mataste a mi hija, a mi única hija. Mi hija está en el cementerio y mis nietas piden por su mamá. Cobarde, me mataste a mi hija y me mataste mis nietas”, exclamó Gallo, entre lágrimas.

El hecho ocurrió el 28 de octubre de 2022, cuando Olas, violando una orden de restricción impuesta tras una denuncia por parte de su ex pareja, irrumpió en el domicilio de la mujer, en la zona oeste de la capital catamarqueña, la estranguló y pasó la noche junto al cadáver hasta que fue detenido.