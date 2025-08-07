Luna llena: cuándo será en agosto, significado y todas las que quedan en 2025

Entre los eventos astronómicos de agosto destaca la luna llena en Acuario, conocida también como "Luna del Esturión"

Visual y simbólicamente, la luna llena es la fase que goza de mayor protagonismo. En agosto, la luna llena en Acuario se hará presente el día 9 a las 4:54 en Argentina y, para aprovecharla estética y energéticamente, se pueden realizar diversos planes y rituales.

La luna llena de agosto marcará el final del ciclo iniciado con la luna nueva. Además, el calendario lunar ha gozado de cierta relevancia cultural a lo largo del tiempo. En la tradición popular de América del Norte, esta luna es conocida como la “Luna del Esturión” y hace alusión a los peces de los Grandes Lagos que eran más fáciles de capturar en esta época del año.

De todas las fases, esta es la única en la que la Luna aparece completamente iluminada desde la perspectiva terrestre , por eso es también la fase que las personas intentan apreciar y fotografiar con mayor entusiasmo. Para quienes desean disfrutar de un cielo iluminado, el mejor horario para observar el astro será a partir del atardecer del 8 de agosto y durante la noche del 9.

En términos simbólicos y energéticos la fase de Luna llena siempre “sugiere días para iluminar, tomar consciencia y aclarar situaciones” , según afirma la astróloga Beatriz Leveratto. Particularmente la luna llena de agosto caerá en el signo de Acuario y esto provocará ciertos efectos en cada signo para quienes creen en la astrología.

Simbolismo de la luna llena en Acuario

La luna llena de agosto tiene la particularidad de brillar en el signo Acuario, en plena temporada Leo y con Mercurio retrógrado al acecho. Se trata de una luna que promete poner a las personas de frente a un espejo e invita a quitarse las máscaras y decir lo que se lleva tiempo evitando.

El eje Leo–Acuario en la astrología tradicional refleja la tensión entre la expresión individual y las estructuras colectivas. El signo Acuario se caracteriza por potenciar el lado más rebelde y perseguir la libertad, propone revolucionar a consciencia el propio espacio. En tanto el signo de Leo representa la autoafirmación, esta conjunción invita a resolver qué versión de uno mismo se desea ser y en compañía de qué otros.

La luna impactará en cada signo de manera particular pero los más afectados energéticamente serán los signos de Acuario, Leo, Tauro, Escorpio, Géminis y Sagitario.

Además, la luna llena es la fase que invita a realizar distintos rituales. En internet, se puede consultar acerca de rituales de liberación, baños de purificación y altares de gratitud, entre otras costumbres. Asimismo, se dice que la luna llena es una de las mejores fases para cortarse el pelo.

Las lunas llenas que quedan para 2025

Para quienes planean eventos o actividades ligadas a las fases lunares o simplemente para quienes quieren disfrutar del cielo iluminado, los siguientes plenilunios serán:

Septiembre: 7 de septiembre

Octubre: 7 de octubre

Noviembre: 5 de noviembre

Diciembre: 4 de diciembre