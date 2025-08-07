Anmat prohíbe la comercialización de una marca de productos para el cabello La disposición alcanza más de 50 productos de belleza. Ninguno de ellos se encontraba registrado ante el organismo. 7 de agosto 2025 · 10:00hs

La marca prohibida por Anmat vendía desde shampoo y acondicionador hasta alisados y tratamientos químicos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas y distribución en todo el territorio nacional de los productos para el cabello de una marca de cosméticos. La medida alcanza todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos.

La decisión del organismo quedó asentada en el Boletín Oficial mediante la disposición 5656/25. Fue tomada luego de advertir que los productos no se encontraban inscriptos ante esta Administración Nacional, situación que los etiqueta como productos ilegales.

En tanto Anmat no puede conocer el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, resulta imposible brindar garantías sobre su seguridad y eficacia. En el caso de la cosmética, se trata de una categoría de productos que debe estar sujeta a observaciones permanentes ya que sus riesgos pueden ser graves si no se controlan.

La marca sin registros prohibida por Anmat comercializaba, entre otros productos, tratamientos intensos como alisados de formol que pueden generar todo tipo de reacciones adversas en el cuero cabelludo, desde irritación en diversas zonas hasta alteraciones en el tracto respiratorio.

Cuál es el la marca de productos para el cabello prohibida por Anmat La prohibición de Anmat alcanza todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos de los productos de la marca "Evolución Cosmetics Hair".