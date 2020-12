Los videos más vistos por los argentinos en YouTube durante 2020

“En toda la región, el gaming es una de las tendencias con mayor popularidad, esto se refleja en los rankings de los creadores más destacados, donde quienes tomaron a los videojuegos como medios de conexión con la audiencia ocuparon los primeros lugares en los top 10 de cada país”, agregó.

Los videos de tendencias más vistos de YouTube en 2020

A continuación, presentamos las listas con los principales videos de tendencias del año en curso, en base a los datos recopilados hasta el 15 de noviembre:

LA MANTECA - LIT KILLAH & BHAVI FREESTYLE INCREIBLE - Coscu

Choriando a lo Grande - Miguel Martín - Oficial Gordillo

FMS - Jornada 1 #FMSARGENTINA Temporada 2020 | Urban Roosters - Urban Roosters

Spaceman Looking for Earth|Acrylic Painting on Canvas Step by Step #367|Satisfying Masking Tape ASMR - Serena Art

60 Days Build Millionaire Underground Swimming Pool House - Mr. Tfue

MEZCLE MUCHOS CHOCOLATES PARA HACER SOLO UNO - Angie Velasco

MI CORAZÓN ENCANTADO - Dragon ball GT piano | Fernanfloo - Fernanfloo

AMONG US, but with 99 IMPOSTORS - The Pixel Kingdom

Boca Juniors - Gimnasia [1-0] | GOLES | Superliga Argentina Fecha 23 | FOX Sports - FOX Sports Sur

24 horas siendo novios en Disney (parte 1)

Los videos musicales más vistos en YouTube 2020

Rauw Alejandro & Camilo - Tattoo Remix (Video Oficial)

Trueno, Nicki Nicole, Bizarrap - MAMICHULA

Maluma - Hawái (Official Video)

Camilo - Favorito (Official Video)

Nio Garcia x Brray x Juanka x Anuel AA x Myke Towers - La Jeepeta Remix (Lyric Video)

Los Ángeles Azules - Y la Hice Llorar ft. Abel Pintos

Maria Becerra x TINI x Lola Indigo - High Remix (Official Video)

Camilo, Evaluna Montaner - Por Primera Vez (Official Video)

Tainy, J. Balvin - Agua (Music From "Sponge On The Run" Movie)

TINI, Mau y Ricky - Recuerdo