Feriados: cuándo es el próximo fin de semana largo en noviembre

El onceavo mes del año llega con un fin de semana largo. Las fechas y detalles, en esta nota

13 de octubre 2025 · 11:29hs
Noviembre llega con un feriado con fin de semana largo

Noviembre llega con un feriado con fin de semana largo

Hace algunas semanas, el gobierno nacional anunció una modificación en la normativa que rige los feriados de este 2025. A partir de este cambio en la regla, se sumaron algunos días extra de descanso lo que permitirá a los argentinos tener un fin de semana largo antes de fin de año.

Con el objetivo de estimular el turismo y generar fines de semana largos, el Poder Ejecutivo resolvió habilitar la posibilidad de que los feriados trasladables que caigan en fin de semana funcionen tal como vienen funcionando hasta ahora los feriados trasladables que caían de lunes a viernes. De esta forma, los argentinos podrán disfrutar de un fin de semana largo inesperado antes de fin de año.

>> Leer más: Rosario arranca una semana inusual: habrá dos días sin clases

Qué indica el nuevo decreto

Los feriados nacionales trasladables que caigan sábado o domingo se podrán mover a otro día. Eso indica el decreto 614/2025, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y Guillermo Francos. Allí, se dispone esta modificación al régimen de feriados, según lo disponga la autoridad competente.

Esta flamante normativa funciona como parche de la ley 27.399, que regula los feriados nacionales y que no aclara nunca qué hacer si un feriado nacional traslasdables cae en fines de semana.

Es importante saber que este decreto no modifica el régimen de los feriados inamovibles, que continuarán celebrándose en su fecha original sin posibilidad de traslado. Solo contempla a los feriados catalogados como trasladables en la normativa vigente, que a partir de ahora podrán moverse al viernes anterior o al lunes posterior en caso de coincidir con sábado o domingo.

>>Leer más: Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

En oras palabras, de aquí en adelante los feriados trasladables que coincidan con fines de semana no quedarán automáticamente fijos en su fecha original, sino que podrán moverse según se disponga para cada año calendario.

Los feriados que quedan en Argentina en 2025

Feriados inamovibles

- Diciembre: 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María), 25 de diciembre (Navidad).

Feriados trasladables

- Octubre: 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural), pasa al viernes 10 de octubre.

- Noviembre: 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), trasladado del 20 de noviembre.

Días no laborables con fines turísticos

- Noviembre: 21 de noviembre

La decisión de otorgar o no los días no laborables queda a discreción de cada empleador. En caso de trabajar durante estas jornadas, no se abona un pago adicional como en los feriados nacionales.

Fines de semana largos

-21 al 24 de noviembre: Día no laborable y Día de la Soberanía Nacional.

- 6 al 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

El presidente del Comité del Premio afirmó que el trabajo de los premiados demuestra que el crecimiento económico no puede darse por sentado

Nobel de Economía 2025 para un trío por investigaciones sobre innovación y crecimiento

La videollamada de los hermanos Cunio a su madre Silvia. Ariel y David permanecieron más de 700 días como rehenes

Los rehenes argentinos secuestrados por Hamás pudieron hablar con su familia

Un santafesino se llevó más de 100 millones de pesos

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo

Los rehenes israelíes pasaron 738 días privados de su libertad.

Israel confirmó la liberación de los últimos 20 rehenes vivos secuestrados por Hamás

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no cumplieron la ley

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no cumplieron la ley

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

Los motivos por los que Santi Maratea es buscado por la Justicia de La Plata

Los motivos por los que Santi Maratea es buscado por la Justicia de La Plata

Milei celebró el regreso de los rehenes a Israel: Admiración y gratitud

Milei celebró el regreso de los rehenes a Israel: "Admiración y gratitud"

Nobel de Economía 2025 para un trío por investigaciones sobre innovación y crecimiento

Nobel de Economía 2025 para un trío por investigaciones sobre innovación y crecimiento

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

El robo fue descubierto este lunes en Mendoza al 4200. Se investiga si los delincuentes cortaron el suministro de energía eléctrica para burlar el sistema de alarma.

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu
Política

Swap y críticas: Pullaro dijo que el plan de Milei "claramente no anda como pensaba"
Política

Swap y críticas: Pullaro dijo que el plan de Milei "claramente no anda como pensaba"

La Ciudad

Reynaldo Sietecase dará el discurso inaugural en la Feria del Libro
La Ciudad

Reynaldo Sietecase dará el discurso inaugural en la Feria del Libro

POLICIALES

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado
POLICIALES

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado

Por Luis Castro

Ovación

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Por Luis Castro
Ovación

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

La Ciudad

Lo docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes
La Ciudad

Lo docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no cumplieron la ley

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no cumplieron la ley

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

Hallaron al nene que era buscado en Córdoba: detuvieron a su padre por el doble femicidio

Hallaron al nene que era buscado en Córdoba: detuvieron a su padre por el doble femicidio

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Jorge Broun: "Con Di María terminamos con calambres por la semana muy especial que tuvimos"

Jorge Broun: "Con Di María terminamos con calambres por la semana muy especial que tuvimos"

River sufrió otra derrota y quedó más lejos de Central en la tabla anual

River sufrió otra derrota y quedó más lejos de Central en la tabla anual

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado

Con pedidos de hasta 33 años de prisión, llega una audiencia clave por el crimen de Ivana Garcilazo

Con pedidos de hasta 33 años de prisión, llega una audiencia clave por el crimen de Ivana Garcilazo

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Lo docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes

Turismo: Javkin dijo que Rosario lidera la oferta cultural en Argentina

Turismo: Javkin dijo que Rosario lidera la oferta cultural en Argentina

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Por Hernán Cabrera

Ovación

Facundo Guch: "Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo"

Facundo Guch: "Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo"

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

La emotiva carta de Nacho Russo tras la muerte de su papá: "Las palabras escasean por el nudo en la garganta"

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: "El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos"

El polémico video que compartió el gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre

Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario

Por Gonzalo Santamaría

La Ciudad

Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Con la crisis, crece la reparación de bicicletas y la venta de usadas

Con la crisis, crece la reparación de bicicletas y la venta de usadas

Con viejos tambores de combustible fabricaron cocinas para un merendero del barrio

Santa Fe destina bienes del delito a la salud mental y abre un nuevo hostal asistido

Pullaro pidió "usar todas las herramientas legales" para derrotar al narcotráfico

Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas

San Lorenzo: con 30 disciplinas vuelve "Jugarte", el evento deportivo estudiantil más grande de la región

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen