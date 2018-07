"Estoy perfecto, estuve en la casa de unos amigos", fue lo primero que expresó mientras se bajaba del auto y si bien admitió el crimen dijo que "cree" que es inocente.

"Yo fui el que disparó, no vengo a declarar, vengo a contar lo que pasó", agregó secundado por su abogado Sebastián Qeuijeiro.

Se Etregó Pity ÁLvarez



El músico no evitó los micrófonos y dio su versión de los hechos. "Sí, lo maté, porque era entre él y yo, cualquier animal haría lo mismo".

Además negó ser amigo de la víctima y aclaró que no se trataba de una discusión vinculada a drogas. "El era un pibe que choreaba, era él o yo, no éramos amigos, lo maté porque si no me iba a matar él a mi".

Según los primeros datos de la investigación, Álvarez y Díaz comenzaron a discutir en el estacionamiento del complejo habitacional Samoré, en la zona sur bonaerense, y, en medio de la pelea, el líder de Viejas Locas sacó un arma y le pegó cuatro tiros, tres en la cabeza y uno en el pecho. Luego del asesinato, Pity tiró el arma en una alcantarilla y se escapó junto a su novia en un Polo verde hacia el boliche Pinar de Rocha.

El rodado fue hallado por los efectivos durante la tarde del jueves estacionado sobre la calle Vicente Casares al 725, a pocas cuadras del boliche Pinar de Rocha.

Víctima. Cristian Díaz yace asesinado en la acera del complejo Samoré.



El cantante Cristian "Pity" Alvarez se entregó hoy a las 7 de la mañana en la comisaría 52ª de Villa Lugano. Antes de ingresar a la dependencia policial habló con la prensa y confesó que ayer cometió el homicidio de Crtistian Díaz, de 36 años.