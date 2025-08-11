Viral: la emocionante despedida de Nadia Coralina, la científica más querida del stream del Conicet

En la última transmisión en vivo, la bióloga saludó a los usuarios, destacó el trabajo con pasión y reasltó la importancia de cuidar el mar

Los científicos del Conicet se despidieron con un emotivo aplauso en una misión que tuvo características muy especiales para los investigadores.

Este domingo se realizó la última transmisión en vivo desde el Cañón Submarino Mar del Plata, como parte del proyecto impulsado por el Schmidt Ocean Institute junto a más de 30 investigadores del Conicet. Con un emotivo saludo y un agradecimiento especial, los científicos se despidieron de sus seguidores y el momento se volvió viral.

El proyecto “Talud Continental IV” llegó a reunir a más de 60 mil espectadores conectados de manera simultánea. “Gracias por el apoyo”, se leía en un cartel exhibido desde el fondo del Cañón de Mar del Plata, captado con las mismas cámaras y herramientas que durante semanas transmitieron en vivo el paso a paso de los trabajos submarinos. La despedida estuvo acompañada de un emotivo aplauso y de las palabras de los científicos.

Sin embargo, el momento más comentado en redes fue la despedida de Nadia Cerino, popularmente conocida como Nadia Coralina , la científica que conquistó al público con su entusiasmo contagioso, su amor por los corales y su forma cercana de comunicar la ciencia . Su presencia en el streaming se convirtió en uno de los grandes atractivos de la transmisión: cada vez que hablaba, el chat estallaba en mensajes celebrando sus intervenciones, explicaciones y comentarios.

El saludo de Nadia Coralina

A bordo del buque Falkor (too), la investigadora del Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (Gempa) se tomó un momento para despedirse de sus seguidores. Con la voz entrecortada le dedicó un mensaje a todos los usuarios en el que destacó el trabajo con pasión y la importancia de cuidar el mar.

“La verdad es muy emocionante. Esto fue maravilloso, poder transmitirlo, que ustedes nos acompañen y que le llegue a muchos niños. La verdad que ver todo eso en los niños y en la inspiración fue mucho más de lo que esperábamos”, comenzó la investigadora que es furor en redes.

Luego agradeció a todos los espectadores y pidió: “Sigan amando la ciencia, sigan amando el mar. La gente que no lo conocía ahora ya lo tiene en su corazón como nosotros así que adelante gente, animense, no hay edades, no hay límites si uno le mete ganas”. Y agregó: “Esto es pasión y a las cosas le tiene que meter el corazón”.

Antes de despedirse, expresó un deseo a los presentes: “Ojalá que alguna vez esto se vuelva a repetir y nos volvamos a encontrar”.

“Besos enormes, muchos éxitos en la vida. Por favor les dejo el mar a cuidado”, cerró la bióloga mientras el chat en vivo comentaba caritas de tristeza y mensajes de amor dedicados a Nadia.

Quién es Nadia Cerino

Nadia Cerino es bióloga marina, licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad CAECE (Fundación Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas) y actualmente cursa una Maestría en Biología Marina. A lo largo de su carrera se desempeñó como docente universitaria y fue Científica Jefe a bordo del Buque Oceanográfico Bernardo Houssay. Hoy trabaja en el CIPE de la Prefectura Naval Argentina, donde se dedica al análisis de aguas contaminadas.

Sin embargo, su verdadera pasión son los corales. Su especialización está centrada en la familia Primnoidae, un grupo de gorgonias marinas, es decir los corales blandos que forman parte del orden Alcyonacea, dentro de la subclase Octocorallia. Cada vez que una de estas especies aparece en las transmisiones submarinas en vivo, la emoción de Nadia es evidente y logra contagiarla a todos los espectadores.

Tan fuerte es su vínculo con el mundo coralino que los usuarios la apodaron en redes sociales como "Nadia Coralina", un nombre que ella misma adoptó en su cuenta de Instagram, donde ya tiene más de 79 mil seguidores. Su conocimiento y amor por las profundidades la convirtieron en una de las grandes protagonistas del streaming científico que ya es furor en todo el país.

La cercanía de Nadia Coralina

En poco tiempo, Nadia se convirtió en la favorita del público. Con carisma, simpatía y una pasión genuina por lo que hace, logra acercar la precisión del lenguaje científico a una audiencia cada vez más amplia. Lee los comentarios en vivo, interactúa con los espectadores y se divierte con los apodos y ocurrencias que el público le pone a las criaturas marinas que aparecen en pantalla.

Uno de sus momentos más virales fue cuando celebró con humor el hallazgo de una estrella de mar que, por su forma particular, fue apodada en redes como "la estrella culona", debido a su parecido con Patricio, el personaje de Bob Esponja.

"Ustedes saben muy bien que nosotros no nos dedicamos a esto. Nosotros hacemos ciencia, no teníamos nada que ver con las redes. Pero bueno, ustedes me empujaron a esto y la verdad es que me encanta. Estoy feliz. Recibo muchísimo amor por todos ustedes y eso es genial. Así que es recíproco, me encanta estar hablando con ustedes y lo voy a seguir haciendo. Sigan acompañándonos", dijo Nadia en una de sus participaciones en el streaming.