La Capital | Información General | viral

Viral: la emocionante despedida de Nadia Coralina, la científica más querida del stream del Conicet

En la última transmisión en vivo, la bióloga saludó a los usuarios, destacó el trabajo con pasión y reasltó la importancia de cuidar el mar

11 de agosto 2025 · 14:10hs
Los científicos del Conicet se despidieron con un emotivo aplauso en una misión que tuvo características muy especiales para los investigadores.

Los científicos del Conicet se despidieron con un emotivo aplauso en una misión que tuvo características muy especiales para los investigadores.

Este domingo se realizó la última transmisión en vivo desde el Cañón Submarino Mar del Plata, como parte del proyecto impulsado por el Schmidt Ocean Institute junto a más de 30 investigadores del Conicet. Con un emotivo saludo y un agradecimiento especial, los científicos se despidieron de sus seguidores y el momento se volvió viral.

El proyecto “Talud Continental IV” llegó a reunir a más de 60 mil espectadores conectados de manera simultánea. “Gracias por el apoyo”, se leía en un cartel exhibido desde el fondo del Cañón de Mar del Plata, captado con las mismas cámaras y herramientas que durante semanas transmitieron en vivo el paso a paso de los trabajos submarinos. La despedida estuvo acompañada de un emotivo aplauso y de las palabras de los científicos.

Sin embargo, el momento más comentado en redes fue la despedida de Nadia Cerino, popularmente conocida como Nadia Coralina, la científica que conquistó al público con su entusiasmo contagioso, su amor por los corales y su forma cercana de comunicar la ciencia. Su presencia en el streaming se convirtió en uno de los grandes atractivos de la transmisión: cada vez que hablaba, el chat estallaba en mensajes celebrando sus intervenciones, explicaciones y comentarios.

>> Leer más: Quién es Nadia Coralina, la bióloga del Conicet que conquistó al público del streaming submarino

El saludo de Nadia Coralina

A bordo del buque Falkor (too), la investigadora del Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (Gempa) se tomó un momento para despedirse de sus seguidores. Con la voz entrecortada le dedicó un mensaje a todos los usuarios en el que destacó el trabajo con pasión y la importancia de cuidar el mar.

“La verdad es muy emocionante. Esto fue maravilloso, poder transmitirlo, que ustedes nos acompañen y que le llegue a muchos niños. La verdad que ver todo eso en los niños y en la inspiración fue mucho más de lo que esperábamos”, comenzó la investigadora que es furor en redes.

Luego agradeció a todos los espectadores y pidió: “Sigan amando la ciencia, sigan amando el mar. La gente que no lo conocía ahora ya lo tiene en su corazón como nosotros así que adelante gente, animense, no hay edades, no hay límites si uno le mete ganas”. Y agregó: “Esto es pasión y a las cosas le tiene que meter el corazón”.

Antes de despedirse, expresó un deseo a los presentes: “Ojalá que alguna vez esto se vuelva a repetir y nos volvamos a encontrar”.

“Besos enormes, muchos éxitos en la vida. Por favor les dejo el mar a cuidado”, cerró la bióloga mientras el chat en vivo comentaba caritas de tristeza y mensajes de amor dedicados a Nadia.

Embed

>> Leer más: Cómo es el trabajo de los científicos del stream del Conicet: "No dimensionamos lo que pasa allá"

Quién es Nadia Cerino

Nadia Cerino es bióloga marina, licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad CAECE (Fundación Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas) y actualmente cursa una Maestría en Biología Marina. A lo largo de su carrera se desempeñó como docente universitaria y fue Científica Jefe a bordo del Buque Oceanográfico Bernardo Houssay. Hoy trabaja en el CIPE de la Prefectura Naval Argentina, donde se dedica al análisis de aguas contaminadas.

image

Sin embargo, su verdadera pasión son los corales. Su especialización está centrada en la familia Primnoidae, un grupo de gorgonias marinas, es decir los corales blandos que forman parte del orden Alcyonacea, dentro de la subclase Octocorallia. Cada vez que una de estas especies aparece en las transmisiones submarinas en vivo, la emoción de Nadia es evidente y logra contagiarla a todos los espectadores.

Tan fuerte es su vínculo con el mundo coralino que los usuarios la apodaron en redes sociales como "Nadia Coralina", un nombre que ella misma adoptó en su cuenta de Instagram, donde ya tiene más de 79 mil seguidores. Su conocimiento y amor por las profundidades la convirtieron en una de las grandes protagonistas del streaming científico que ya es furor en todo el país.

>> Leer más: Llegó el álbum de figuritas del stream del Conicet: es gratis y se completa en vivo

La cercanía de Nadia Coralina

En poco tiempo, Nadia se convirtió en la favorita del público. Con carisma, simpatía y una pasión genuina por lo que hace, logra acercar la precisión del lenguaje científico a una audiencia cada vez más amplia. Lee los comentarios en vivo, interactúa con los espectadores y se divierte con los apodos y ocurrencias que el público le pone a las criaturas marinas que aparecen en pantalla.

Uno de sus momentos más virales fue cuando celebró con humor el hallazgo de una estrella de mar que, por su forma particular, fue apodada en redes como "la estrella culona", debido a su parecido con Patricio, el personaje de Bob Esponja.

"Ustedes saben muy bien que nosotros no nos dedicamos a esto. Nosotros hacemos ciencia, no teníamos nada que ver con las redes. Pero bueno, ustedes me empujaron a esto y la verdad es que me encanta. Estoy feliz. Recibo muchísimo amor por todos ustedes y eso es genial. Así que es recíproco, me encanta estar hablando con ustedes y lo voy a seguir haciendo. Sigan acompañándonos", dijo Nadia en una de sus participaciones en el streaming.

Embed

Noticias relacionadas
Julieta Poggio, ex participante de Gran Hermano, disparó contra La China Suárez

La respuesta de Julieta Poggio a una pregunta sobre China Suárez que se hizo viral

Cómo renunciar a un trabajo en Argentina

Cuál es la manera correcta de renunciar a un trabajo: el trámite paso a paso

Las propuetas de vitamínicos explotan en dietéticas y farmacias. ¿Hay que tomarlos? 

Boom de suplementos dietarios: ¿son necesarios para cubrir déficits nutricionales?

El streaming del Conicet en el Cañón Submarino Mar del Plata llegó a a contar con más de 60 mil espectadores conectados al mismo tiempo

Dónde ver los streamings que hizo el Conicet en el fondo del mar y cuándo será el próximo

Ver comentarios

Las más leídas

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Lo último

El inesperado regreso de Rufina Cabré: por qué no se quedó en Turquía con la China Suárez

El inesperado regreso de Rufina Cabré: por qué no se quedó en Turquía con la China Suárez

Conflicto en las universidades: El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos

Conflicto en las universidades: "El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos"

Omar Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo

Omar Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo

"No tenía ningún conflicto", afirman los fiscales sobre la mujer asesinada en Empalme Graneros

María Florencia González era ajena al conflicto vinculado al narcomenudeo que, se sospecha, asoma detrás del ataque ocurrido el sábado a la noche
No tenía ningún conflicto, afirman los fiscales sobre la mujer asesinada en Empalme Graneros
Conflicto en las universidades: El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos
LA CIUDAD

Conflicto en las universidades: "El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos"

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido
Policiales

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Denuncian maniobra para beneficiar al exjuez Bailaque y ocultar cosas
Política

Denuncian maniobra para beneficiar al exjuez Bailaque y "ocultar cosas"

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial
La Región

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Ovación
Boca en crisis total: doce partidos sin ganar, anteúltimo y con críticas a Riquelme
Ovación

Boca en crisis total: doce partidos sin ganar, anteúltimo y con críticas a Riquelme

Boca en crisis total: doce partidos sin ganar, anteúltimo y con críticas a Riquelme

Boca en crisis total: doce partidos sin ganar, anteúltimo y con críticas a Riquelme

Mateo Silvetti tiene el alta médica y se define su futuro en Newells: ¿se queda o se va?

Mateo Silvetti tiene el alta médica y se define su futuro en Newell's: ¿se queda o se va?

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria

Policiales
No tenía ningún conflicto, afirman los fiscales sobre la mujer asesinada en Empalme Graneros
Policiales

"No tenía ningún conflicto", afirman los fiscales sobre la mujer asesinada en Empalme Graneros

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

La Ciudad
Conflicto en las universidades: El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos
LA CIUDAD

Conflicto en las universidades: "El 60% de los docentes cobra entre 150 mil y 600 mil pesos"

Furor por los bajitos: decenas de perros salchichas se juntaron en el Rosedal

Furor por los bajitos: decenas de perros salchichas se juntaron en el Rosedal

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

El tiempo en Rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de máxima

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren
Información General

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada
POLICIALES

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha
Información General

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos
Información General

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers
La Región

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo
El Mundo

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo

La misión submarina del Conicet terminó con aplausos y agradecimientos
Información General

La misión submarina del Conicet terminó con aplausos y agradecimientos

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet
Negocios

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja
POLICIALES

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja

Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal
Zoom

Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal

Si Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia con escasos antecedentes

Por Javier Felcaro
Política

Si Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia con escasos antecedentes

Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof
Política

Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay
Policiales

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay

Suspendieron a un conductor de Rosario con 14 infracciones y 319 multas
La Ciudad

Suspendieron a un conductor de Rosario con 14 infracciones y 319 multas

Llega una nueva edición del clásico rosarino Crack Bang Boom
La Ciudad

Llega una nueva edición del clásico rosarino "Crack Bang Boom"

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país
La Ciudad

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo
La Ciudad

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave
La Ciudad

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió
La Ciudad

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió