La ex piquetera Nina Pelozo hizo un profundo cambio en su vida

Nina y su ex pareja Raúl Castells, cuando lideraban un movimiento social.

"Tenía que cambiar. Era empleada doméstica en negro y el día de mañana quería tener una jubilación. Quería tener conocimiento, capacitarme y ser alguien. Me acuerdo que me decían 'Ya sos Nina Pelozo', pero yo quería ser alguien, tener un título que nadie me saque”, describió Pelozo durante una reciente entrevista.