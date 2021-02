La dejaron plantada el día de la boda y se casó con uno de los invitados

El amor ya no es lo que era. Es más fuerte, como canta Fito Páez, pero no tanto como para llegar al matrimonio, o al menos no como solía llegar allá lejos y hace tiempo. Quedó claro en el curioso episodio que protagonizó una novia que, inesperadamente, fue plantada en el altar y en vez de derpimirse, llorar y ser el blanco de miradas piadosas le encontró una vuelta al problema y lo solucionó.