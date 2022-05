La Anmat prohibió la venta de un líquido sanitizante de amplio espectro

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) prohibió este jueves el uso, la comercialización y la distribución de un "líquido sanitizante de amplio espectro" diseñado para máquinas de humo o spray dosificador, que no contaba con el registro oficial en el organismo.

Según la resolución que lleva la firma del director del organimos, Manuel Limeres, el sanitizante fue retirado del mercado para "proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados" y se reveló que "se constató la oferta del producto en la plataforma de venta de productos y servicios Mercado Libre".

Los links de venta del producto fueron remitidos a la oficina correspondiente del organismo para su análisis. La investigación se inició a partir de una denuncia ante el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

La Anmat determinó que se desconocían las condiciones de producción, habilitación y registros por lo que prohibió su uso a partir de la recomendación de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, sugirió prohibir el uso y venta en todo el país del sanitizante.

De acuerdo a lo que se argumenta desde la disposición, tanto “los establecimientos y productos domisanitarios deben cumplir con las Resoluciones ex MS y AS N° 708/98 y Nº 709/98 y las Disposiciones Anmat N° 7293/98 y Nº 7292/98 y sus modificatorias” y el producto en investigación no cumplía con esas condiciones.