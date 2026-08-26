La Súper Gripe fue el virus dominante de 2026: qué pasará en los próximos meses

Salud nacional informó que se registraron más de 790 mil casos en el país, un récord de contagios. En Rosario, también hubo más gripe que otros años

La denominada Súper Gripe (así se la llamó en Europa durante el último invierno) fue la virosis dominante en la Argentina en lo que va del 2026. Este año, empezó antes que otras temporadas ya que los primeros contagios se registraron en el verano y tuvo su pico en la segunda quincena de junio y la primera de julio . La variante que generó la enfermedad es la H3N2 subclado K. El Ministerio de Salud de la Nación informó que se registraron casi 790 mil casos de gripe A (influenza) con esas características, un número récord si se revisan los datos de gripe de la última década. Ahora, transitando el último mes del invierno, sigue circulando pero los casos tienden a bajar a nivel nacional y también en Rosario, mientras aumentan las detecciones del virus sincicial respiratorio.

¿Es una variante de gripe más peligrosa que otras? ¿Es más contagiosa? ¿Qué cuidados hay que tomar? ¿Hay manera de saber si continuará la transmisión del virus en esta próxima primavera que se anticipa lluviosa? ¿Sirve la vacuna?

Si bien la cantidad de casos registrados en el país ya supera a todo 2025. lo hace por un margen estrecho. Es notable el aumento si se mira la última década completa. Lo que sucede "es que al ser una variante nueva, no tenemos las defensas suficientes, la inmunidad específica en el organismo, y se torna más contagiosa y quizá más prolongada en cuanto a los síntomas pero no es más peligrosa" , dijo a La Capital el médico especialista Roberto Parodi.

"El pico ya pasó", coinciden los especialistas, pero los casos se siguen diagnosticando, por eso hay que tomar medidas preventivas. "Las detecciones (análisis) se hacen generalmente en personas vulnerables, en pacientes internados, y por eso sabemos exactamente qué variante circula", dijo el profesional consultado.

Parodi señaló que todavía no es posible anticipar cuál será el comportamiento de la gripe A en los próximos meses, en el contexto de un posible aumento de lluvias en la región y una primavera inestable a nivel climático.

En el Instituto Malbrán, por ejemplo, que procesa una enorme cantidad de muestras, en los meses de junio y julio el 96 por ciento de los estudios dieron positivo para gripe A H3N2 subclado K. Las curvas epidemiológicas muestran que lentamente va disminuyendo para darle lugar a otras virosis, como el sincicial respiratorio.

Qué pasa con los chicos

Los menores se vieron especialmente afectados este año por la gripe. Entre los que se hizo la detección del virus que cursaban, con tos, fiebre, mucosidad, decaimiento, se vio que casi la mitad tenían este tipo de gripe. En el subgrupo de los menores de dos años fue detectada con frecuencia.

Que haya habido más casos "no significa que haya sido más riesgosa que otras gripes o haya causado más mortalidad", enfatizan los especialistas.

La vacuna, fundamental

Con una cantidad de casos tan importante como la del 2026, el hecho de que la mortalidad y complicaciones haya sido baja se explica por varias razones. Una de las principales tiene que ver con la campaña de vacunación, ya que la vacuna de calendario para la gripe A (que protege de esta variante) permite transitar la enfermedad sin tantos riesgos.

Quiénes deben vacunarse (todos los años deben hacerlo ya que justamente cambian las variantes que circulan).

Personal de salud: Aplicación obligatoria para evitar contagios en ámbitos sanitarios.

Aplicación obligatoria para evitar contagios en ámbitos sanitarios. Personas gestantes: En cualquier trimestre del embarazo.

En cualquier trimestre del embarazo. Personas puérperas: Hasta 10 días después del parto si no la recibieron durante la gestación.

Hasta 10 días después del parto si no la recibieron durante la gestación. Niños y niñas: De 6 a 24 meses de edad (esquema de dos dosis si no la recibieron antes).

De 6 a 24 meses de edad (esquema de dos dosis si no la recibieron antes). Adultos mayores: A partir de los 65 años (sin requerir receta médica).

A partir de los 65 años (sin requerir receta médica). Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo: Quienes padezcan enfermedades respiratorias, cardíacas, renales, diabetes u obesidad (requieren orden o indicación médica, excepto por obesidad).

Otras medidas de prevención importantes son el lavado frecuente de manos, ventilar los ambientes, no concurrir a lugares cerrados con síntomas gripales, cuidarse de los cambios bruscos de temperatura, alimentase bien, dormir las horas adecuadas.