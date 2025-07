Ingresar a Estados Unidos sin visa: cómo funciona el programa del que Argentina podría ser parte

Qué es el programa Visa Waiver y cómo funciona

El Visa Waiver Program (VWP) es un programa del gobierno de los Estados Unidos, administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que permite a los ciudadanos de determinados países viajar a EEUU sin necesidad de tramitar una visa tradicional para estancias de hasta 90 días por turismo o negocios.

En lugar de una visa, los viajeros deben tramitar una autorización electrónica llamada ESTA (Electronic System for Travel Authorization), que se obtiene de forma online y suele aprobarse rápidamente. La mayoría de los países de la Unión Europea se rigen bajo este sistema para ingresar a Estados Unidos.

En ese sentido, la Esta es una autorización electrónica que se tramita en línea y tiene un costo de U$S 21, que incluye U$S 4 por procesamiento y U$S 17 por la autorización. Es necesario obtenerla al menos 72 horas antes del viaje. La autorización tiene una validez de dos años o hasta el vencimiento del pasaporte y permite múltiples visitas, cada una de hasta 90 días.

No solo es necesario contar con la autorización Esta, los viajeros deben contar con un e-passport (pasaporte electrónico), que es un pasaporte seguro con un chip electrónico que contiene datos biométricos del titular. Este documento debe tener una validez mínima de seis meses posteriores a la fecha prevista de salida de EE.UU..

Qué países ya pueden ingresar a EEUU sin visa

Hasta el momento, más de 40 países forman parte del VWP. En su gran mayoría, son países de la Unión Europea, entre ellos: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Suiza.

En América del Sur, solo Chile fue aceptado hasta el momento. Si Argentina logra este acuerdo e ingresa en el programa de Visa Waiver, sería el segundo país de la región que podría ingresar a Estados Unidos sin visa.

Por otro lado, Japón, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Taiwan también forman parte del programa, entre otros.