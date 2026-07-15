Gibraltar, la última frontera de Europa, elimina su Verja de separación

Trabajadores retiran la valla que separa el territorio británico de ultramar en disputa de España en el primer día de libre circulación sin pasaporte en virtud de un nuevo tratado entre la UE y el Reino Unido, en el paso fronterizo entre Gibraltar y España en La Línea de la Concepción, España, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Marcos Moreno)
Trabajadores retiran la valla que separa el territorio británico de ultramar en disputa de España en el primer día de libre circulación sin pasaporte en virtud de un nuevo tratado entre la UE y el Reino Unido, en el paso fronterizo entre Gibraltar y España en La Línea de la Concepción, España, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Marcos Moreno)
Un agente de la policía española utiliza unos prismáticos en el primer día de la exención de pasaporte para viajar en virtud del nuevo tratado entre la UE y el Reino Unido, en el paso fronterizo entre Gibraltar y España en La Línea de la Concepción, España, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Marcos Moreno)
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (en el centro), conversa con el jefe de Gobierno de Gibraltar, Fabián Picardo, durante una ceremonia que conmemora la retirada de la valla fronteriza y el inicio de la libre circulación sin pasaporte en virtud del nuevo tratado UE-Reino Unido en La Línea de la Concepción, España, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Marcos Moreno)
Automovilistas y motoristas cruzan la frontera entre Gibraltar y España en el primer día de libre circulación sin pasaporte bajo un nuevo tratado UE-Reino Unido en La Línea de la Concepción, España, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Marcos Moreno)
Automovilistas y motoristas cruzan la frontera entre Gibraltar y España en el primer día de libre circulación sin pasaporte bajo un nuevo tratado UE-Reino Unido en La Línea de la Concepción, España, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Marcos Moreno)
Motoristas cruzan la frontera entre Gibraltar y España en el primer día de libre circulación sin pasaporte bajo un nuevo tratado UE-Reino Unido en La Línea de la Concepción, España, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Marcos Moreno)
Trabajadores retiran la valla que separa el territorio británico de ultramar en disputa de España en el primer día de libre circulación sin pasaporte en virtud de un nuevo tratado entre la UE y el Reino Unido, en el paso fronterizo entre Gibraltar y España en La Línea de la Concepción, España, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Marcos Moreno)
Con el Peñón de Gibraltar de fondo, varias personas caminan durante el primer día de libre circulación sin pasaporte en virtud del nuevo tratado entre la UE y el Reino Unido, en el paso fronterizo entre Gibraltar y España en La Línea de la Concepción, España, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Marcos Moreno)
Trabajadores retiran la valla que separa el territorio británico de ultramar en disputa de España en el primer día de libre circulación sin pasaporte en virtud de un nuevo tratado entre la UE y el Reino Unido, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Marcos Moreno)
Ciudadanos británicos y españoles celebran la exención de pasaportes tras la entrada en vigor del nuevo tratado entre la UE y el Reino Unido en el paso fronterizo entre Gibraltar y España, en La Línea de la Concepción, España, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Marcos Moreno)
Ciudadanos británicos y españoles celebran la exención de pasaportes tras la entrada en vigor del nuevo tratado entre la UE y el Reino Unido en el paso fronterizo entre Gibraltar y España, en La Línea de la Concepción, España, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Marcos Moreno)
Ciudadanos españoles celebran la exención de pasaportes tras la entrada en vigor del nuevo tratado entre la UE y el Reino Unido en el paso fronterizo entre Gibraltar y España, en La Línea de la Concepción, España, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Marcos Moreno)
Ciudadanos británicos y españoles celebran la exención de pasaportes tras la entrada en vigor del nuevo tratado entre la UE y el Reino Unido en el paso fronterizo entre Gibraltar y España, en La Línea de la Concepción, España, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Marcos Moreno)