Francisco pidió que le regalen "paz" por sus diez años como Papa

En ocasión del décimo aniversario de su elección, Francisco también eligió “la paz” como el regalo que le gustaría recibir de parte del mundo, según respondió en un podcast realizado por los medios vaticanos.

“No pensaba ser el Papa de la tercera guerra mundial, pensé que lo de Siria en 2014 era algo singular. Pero luego estuvo Yemen, vi la tragedia de los rohingya en Myanmar y vi que había una guerra mundial. Y atrás está la industria de las armas. Esto es diabólico”; condenó sobre algunos de los conflictos mundiales que atravesó en el pontificado.

Durante la grabación, el Papa dejó tres deseos para el futuro: “Fraternidad, llanto y sonrisa”.

“Fraternidad porque somos todos hermanos, hay que recomponerla. Además hay que aprender a no tener miedo de llorar y sonreír. Una persona que no sabe llorar y reír no tiene los pies sobre la tierra. Si se le ha olvidado, es que algo no funciona”, agregó luego.

En una línea similar, en una entrevista con la televisión suiza RSI, el Papa eligió “gracia” como una palabra para describir sus primeros años de pontificado.

La gracia de Dios que hace todo. No pensaba llegar a esto. Escucho todos los días que el Señor me ayuda si estoy abierto. Si me cierro no me ayuda”, argumentó.

En el podcast con medios vaticanos, en un breve repaso por su pontificado, Francisco planteó además que “el momento más bello” fue un encuentro con ancianos en 2014, y que el que “no hubiera querido ver nunca” son las imágenes de jóvenes muertos por los conflictos.

Durante todo el día, referentes globales ortodoxos, musulmanes, anglicanos y judíos saludaron al Papa por sus primeros 10 años de pontificado.

“Hemos llegado a diez años de pontificado del Papa Francisco. El número 10 es un número simbólico importante, la base de nuestro sistema de cuentas, son los diez dedos de la mano pero para un estudioso de la Biblia el 10 recuerda los Diez Mandamientos”, dijo en un mensaje el Gran Rabino de la Comunidad Judía de Roma, Ricardo Di Segni.

“También recuerda las diez palabras fundamentales con las que el mundo y diez fueron también, según las palabras de Moisés, las rebeliones del pueblo de Israel durante su estancia en el desierto”, agregó DI Segni en el saludo dado a conocer por el Vaticano.

El Gran Imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, envió en tanto a Francisco sus “más calurosas felicitaciones por el décimo aniversario de su mandato como Papa y cabeza de la Iglesia Católica”.

“Agradezco con orgullo su ilustre camino durante los últimos diez años, en los cuales quiso construir puentes de amor y fraternidad entre todos los seres humanos, y su incansable esfuerzo por promover los valores de la fraternidad humana y establecer el diálogo entre los seguidores de las religiones. como base para lograr la paz que todos anhelamos”, indicó la máxima autoridad del islam suní, con quien Francisco firmó en 2019 un documento por la fraternidad y el diálogo.

El Patriarca ecuménico de Constantinopla Bartolomé I consideró a su vez “un honor especial y una profunda alegría” saludar a su “amado hermano, el Papa Francisco, en el décimo aniversario de su elección como primer obispo de nuestra hermana Iglesia en Roma”.

“A lo largo de estos diez años, nuestra amistad y colaboración, especialmente en el ministerio de llevar consuelo y paz a todo el pueblo de Dios, y en el mandato de promover la sanación y la sanación de toda la Creación de Dios, nos han unido en nuestra convicción y compromiso comunes. Ver el rostro y acoger la presencia de Nuestro Señor Jesucristo en los más pequeños de nuestros hermanos y hermanas que sufren”, agregó Bartolomé, de acuerdo a lo divulgado por la Santa Sede.

Entre las autoridades religiosas, también el Patriarca ortodoxo Kiril (o Cirilo), un aliado del presidente ruso Vladimir Putin, hizo llegar sus saludos y destacó el liderazgo del pontífice argentino.

“En las difíciles circunstancias actuales estás dando una contribución significativa a la predicación del Evangelio de Cristo y prestando atención al desarrollo de la cooperación interreligiosa”, sentenció el líder ortodoxo, con quien el Papa se reunió en 2016 para poner fin a casi mil años de separación de las dos Iglesias.

Para Kiril, un defensor de la agresión rusa a Ucrania, “en los tiempos difíciles que vivimos, un diálogo entre los líderes religiosos puede dar buenos frutos y contribuir a la unificación de los esfuerzos de las personas de buena voluntad para sanar las heridas de la creación de Dios”. El líder anglicano Justin Welby destacó, en tanto, la “humanidad extraordinariamente profunda” de Bergoglio, “que no compromete la verdad y que atribuye un valor infinito a cada ser humano”.

Carta de oficialistas y opositores

Por su parte, dirigentes del oficialismo y la oposición, con las firmas del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza, enviaron ayer una carta al Papa Francisco por los 10 años de su pontificado, en la que le expresaron “admiración y cercanía” y manifestaron el deseo de que sea su “sabiduría” la que permita definir una eventual visita al país.

La misiva está firmada por referentes de distintos signos políticos, desde el diputado del Frente de Todos (FdT) Máximo Kirchner y el dirigente social Juan Grabois hasta el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y los legisladores Martín Lousteau y Facundo Manes, entre gobernadores, funcionarios, referentes sindicales de la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, dirigentes de movimientos sociales, rectores de universidades y referentes del ámbito cultural y deportivo.

En el texto, los dirigentes expresaron que “en este décimo aniversario de tu pontificado, nosotros, argentinos y argentinas de distintos ámbitos de la vida pública, queremos manifestar nuestra admiración y cercanía por tu obra a favor de la humanidad, en particular de las personas excluidas y pueblos pobres, tu firme defensa de la paz mundial y tu permanente promoción de una ecología integral que permita escuchar el grito de la Madre Tierra y del ser humano frente a las situaciones destructivas que atentan contra los pueblos y la naturaleza”.

“Los argentinos y las argentinas te queremos mucho. Valoramos enormemente tu tenaz trabajo por la paz, la justicia y el desarrollo humano integral en todo el mundo. Sabemos las resistencias que genera tu labor entre quienes pueden ver afectados intereses que no son legítimos”, afirmaron.

Y aclararon que “aunque desean y ansían” su visita al país, “confían en su sabiduría” para “decir el sí y eventualmente el cuándo”.

“Gracias por lo que has hecho y hacés. Los que tenemos fe, rezamos por vos; los demás, te acompañamos con cariño y confianza”, concluye el texto.

Entre los firmantes están gobernadores como Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

También la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el embajador en Brasil, Daniel Scioli; el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio (JxC), Mario Negri, y el diputado del FdT y jefe de La Bancaria, Sergio Palazzo.

Rubricaron también la misiva los senadores José Mayans, Oscar Parrilli, Mariano Recalde, Claudia Abdala, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, por el oficialismo.

Por parte del gabinete firmaron Agustín Rossi, jefe de Gabinete; el canciller Santiago Cafiero y los ministros Sergio Massa (Economía), Eduardo “Wado” De Pedro (Interior), Jorge Taiana (Defensa), Daniel Filmus (Ciencia), Ayelen Mazzina (Mujeres), Juan Cabandié (Ambiente), Tristán Bauer (Cultura), Kelly Olmos (Trabajo), Martín Soria (Justicia), Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) Carla Vizzotti (Salud), Matias Lammens (Turismo), Jaime Perczyk (Educación), Aníbal Fernández (Seguridad), Diego Giuliano (Transporte) y Santiago Maggiotti (Desarrollo Territorial y Hábitat).

También Julio Vitobello, secretario General de la Presidencia; Mercedes Marcó Del Pont, y Juan Manuel Olmos, jefe de asesores del gobierno nacional.

Por JxC hicieron lo propio los ministros porteños Fernán Quirós (Salud), Soledad Acuña (Educación) y Enrique Avogrado (Cultura), el economista Martín Redrado y los exfuncionarios de la administración macrista Rogelio Frigerio y Carolina Stanley, entre otros.

Por el sindicalismo firmaron los cotitulares de la CGT Pablo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña; los secretarios generales de la CTA Autónomas y de los Trabajadores, Hugo Godoy y Hugo Yasky, respectivamente; Esteban “Gringo” Castro, secretario general de UTEP, y Dina Sánchez, secretaria adjunta; Emilio Pérsico y Gildo Onorato, del Movimiento Evita.

Francisco apoya condonar deuda ilegítima para pagar transición energética

En tanto, el Papa Francisco expresó su apoyo a la campaña internacional que promueve la anulación de “las deudas financieras ilegítimas impuestas a los países en desarrollo” para permitirles “financiar una transición energética justa” en el marco de la actual “crisis climática y ecológica”, informaron ayer desde el Movimiento Global Deuda por Clima, una iniciativa que reúne a movimientos sociales, ONG ambientales y sindicatos de más de 25 países.

A través de un comunicado, desde la entidad aseguraron que el Papa dialogó con el sociólogo Juan Pablo Olsson y el biólogo Esteban Servat, cofundadores del Movimiento Deuda por Clima, para transmitirles su respaldo a la propuesta de anular o condonar las deudas y de ese modo “liberar fondos que se necesitan urgentemente para financiar la adaptación a la crisis climática”.

Tanto Olsson como Servat, ambos argentinos, estuvieron el miércoles pasado en Roma, donde pudieron conversar con el pontífice sobre los pilares de la propuesta de Deuda por Clima durante la Audiencia en la Plaza San Pedro pero los detalles del intercambio lo difundieron recién ayer, al cumplirse este lunes 10 años de la entronización de Francisco al frente de la Iglesia.

Según informaron desde el Movimiento Global Deuda por Clima, el Papa los alentó a seguir trabajando en la campaña y les transmitió su “apoyo” al plantearles a Olsson y Servat que estaba de acuerdo con los ejes fundacionales de la iniciativa, en cuya gestación tuvo un rol protagónico la fallecida socióloga Alcira Argumedo, recordada docente de las llamadas “cátedras nacionales” de la UBA en los años '70.

“Gracias por su trabajo uniendo a la gente. Sigan el legado de Alcira Argumedo, fue una gran mujer. Tienen mi apoyo”, les dijo Francisco a Olsson y a Servat durante el contacto que mantuvieron en el marco de la Audiencia de todos los miércoles, detallaron desde el Movimiento Global Deuda por Clima.

Al opinar sobre el respaldo del pontífice y lo que significa para la campaña, Olsson remarcó “el destacado liderazgo a nivel global en al agenda de justicia social y justicia climática” de Francisco y lo definió como “un referente principal en el reclamo de la deuda ecológica que el Norte global tiene con el Sur global”.

Olsson, sociólogo con un master en Gestión del Recurso del Agua y coordinador de la Internacional Progresista en América Latina, aseguró que el jefe de la Iglesia “tiene clara consciencia de cómo las deudas financieras ilegítimas afectan las economías de los países en desarrollo, en el contexto de la grave crisis climática y ecológica”.

En tanto, Servat, biólogo radicado en Alemania que encabezó protestas contra el «fracking» en la localidad mendocina de Alvear, advirtió que las “deudas ilegítimas” que padecen los países del Sur “les impiden financiar la adaptación a la crisis climática y los obliga a profundizar el extractivismo para pagar los intereses de la deuda”.

“La anulación de esas deudas financieras liberaría fondos que se necesitan urgentemente para financiar una transición energética justa y conllevaría un avance climático sin precedentes a toda la humanidad”, resaltó Servat.

En el comunicado del Movimiento Global Deuda por Clima, la entidad recordó el “antecedente histórico de la anulación de la deuda de Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial para posibilitar su recuperación económica” para exigir que los países endeudados del Sur Global reciban el mismo trato ante la catástrofe climática que vive el mundo.

Al mismo tiempo, la iniciativa que coordinan Olsson y Servat denunció que los países endeudados del Sur están siendo objeto de una ofensiva por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, organismos que “pretenden avanzar con su agenda de mayor endeudamiento con el objetivo de profundizar un sistema de explotación de recursos en beneficio de las corporaciones y las potencias”.