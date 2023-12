Francia: condenan a adolescentes que fueron cómplices del asesinato de un profesor

NFT, el arte digital de moda, se desploma y hoy no vale nada

Samuel Paty, profesor de historia y geografía de 47 años, fue apuñalado y luego decapitado cerca de su escuela secundaria en París el 16 de octubre de 2020. Los abogados que representan a los amigos y familiares de Paty criticaron la indulgencia de las sentencias y las describieron como "no apropiadas". y que envían "una mala señal". "Un hombre decapitado en la calle no es nada", afirmó Virginie Le Roy, abogada de la familia de Paty. Describió la "ira", la "decepción" y la "decepción" de la familia.

El asesino de Paty, el refugiado checheno Abdula Anzorov, de 18 años, fue abatido en el lugar por la policía. El joven checheno asesinó a Paty luego de que circularan mensajes en las redes sociales de que el docente había mostrado a su clase caricaturas de Mahoma de la revista satírica Charlie Hebdo.

Cinco de los adolescentes juzgados, que tenían 14 o 15 años en el momento del asesinato de Paty, estaban siendo juzgados por "conspiración criminal con intención de causar violencia". Fueron acusados de haber estado buscando a Paty e identificarlo ante el asesino a cambio de dinero. Cuatro de ellos recibieron sentencias suspendidas de entre 14 y 18 meses. El quinto fue condenado a dos años de prisión, pero 18 meses de esa pena fueron suspendidos y el adolescente quedará en libertad con una pulsera electrónica durante los seis meses restantes. "Usted le pasó al agresor la descripción (de Paty) del aspecto físico y de vestimenta" y la "ruta habitual" del profesor, le dijo el juez al joven. "Reclutó a otros estudiantes para que señalaran" a Paty a Anzorov y vigilaran cuando saliera de la escuela, añadió el juez. Una sexta adolescente, que tenía 13 años, fue acusada de hacer acusaciones falsas por decir erróneamente que Paty había pedido a los estudiantes musulmanes que se identificaran y abandonaran el aula antes de mostrar las caricaturas. Ella no estaba presente en la clase. Recibió una sentencia suspendida de 18 meses. El tribunal destacó el papel de su "mentira persistente" en la investigación sobre Paty en los hechos que condujeron a su asesinato.

Los musulmanes evitan las representaciones de Mahoma, y las satíricas como las de Charlie Hebdo los enfurecen. Pero para la democracia laica de la República francesa esos dogmas religiosos no son obligatorios para todos, sino solo para la comunidad religiosa que los obedece. En el mundo islámico, donde de hecho no existe libertad de cultos, o lo hay de manera muy restringida, estas libertades son inconcebibles y causan escándalo. Francia dice que los residentes musulmanes, sean o no ciudadanos franceses, deben aceptar las leyes y valores de la República.