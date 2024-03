Formatos de textos y otros ocho cambios importantes que llegan a WhatsApp

Con más de dos mil millones de usuarios activos en todo el mundo y casi 36 millones de usuarios en España en 2023, a WhatsApp no le queda otra que estar en constante evolución. Si todavía no te has enterado de las últimas actualizaciones que han llegado a la plataforma de mensajería, presta mucha atención, porque aquí te contamos 9 cambios importantes que se han producido en WhatsApp en los últimos días.