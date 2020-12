Fingió que lo habían llevado preso y le pidió casamiento a su novia en la comisaría

El hombre no tuvo mejor idea que arriesgarse a lograr la complicidad de los policías. Para ello, se llegó hasta una comisaría en Villarrica, localidad del departamento de Guairá, y pidió hablar con los superiores.

“No quiero que tengan problemas ni nada, (pero) para mí fue algo muy especial que me pudieran ayudar“, contó Escobar a la prensa paraguaya.

El muchacho también logró que un gran amigo suyo se sumara a la puesta en escena y fuera él quien le avisara a Rocío que su pareja había sido detenida.

"Me dijeron que lo agarraron con marihuana en su auto y, llorando, les dije que eso no era de él, ¡y que ni siquiera tenía auto!“, relató Rodríguez al diario Extra de Paraguay, luego de haber sido testigo presencial del montaje realizado por su novio y los policías.

La sorpresa de la novia

Incluso uno de los efectivos hizo arrodillar a David frente a la joven que miraba espantada la escena: “Ya no sabía cómo reaccionar. Me quedé helada, y justo cuando lo iba a abrazar, salieron los músicos (cantando una canción de amor) y ahí me quebré“, señaló Rocío.

“Me llevé el susto de mi vida, pero al final fue lo más hermoso que me pudo haber pasado“, agregó la novia luego de haber dado un emocionado “sí” en la comisaría.