Cuando Pilates también se convierte en amistad

No todo ocurre sobre el reformer, en el Instituto Mirta de Fussi, cada clase de Pilates también es una oportunidad para encontrarse con amigas, conversar y compartir momentos que van más allá de la actividad física. Con el paso del tiempo, las alumnas construyen vínculos que convierten al grupo en un verdadero espacio de amistad y encuentro, y los cumpleaños son una excelente excusa para celebrarlos. En esta oportunidad, las protagonistas fueron 2 alumnas que festejaron sus cumpleaños junto a sus compañeras. Hubo almuerzo, charlas, sonrisas y, como no podía faltar, el tradicional momento de soplar las velitas para celebrar la vida y la amistad. Así, entre ejercicios, anécdotas y festejos, el Instituto Mirta de Fussi demuestra que mantenerse activas también puede ser una manera de disfrutar, compartir y construir nuevos lazos.