La Capital | Información General | Italia

Italia reconoce el delito de femicidio y lo castiga con cadena perpetua

La votación coincidió con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

25 de noviembre 2025 · 23:06hs
Activistas realizan una presentación en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Activistas realizan una presentación en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Roma.

El Parlamento de Italia aprobó este martes una ley que introduce el femicidio en el derecho penal del país y lo castiga con cadena perpetua.

La votación coincidió con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, designado por la Asamblea General de Naciones Unidas.

La ley obtuvo apoyo bipartidista de la mayoría de centro-derecha y la oposición de centro-izquierda en la votación final en la Cámara Baja, y se aprobó con 237 votos a favor.

La ley, respaldada por el gobierno conservador de la primera ministra, Giorgia Meloni, responde a una serie casos de violencia y asesinatos contra mujeres en Italia. Tiene medidas más estrictas contra los delitos de género, incluyendo el acoso y la pornografía de venganza.

Casos de alto perfil, como el asesinato en 2023 de la universitaria Giulia Cecchettin, fueron clave en el clamor público generalizado y el debate sobre las causas de la violencia contra las mujeres en la cultura patriarcal de Italia.

“Hemos duplicado la financiación para centros y refugios contra la violencia, promovido una línea de emergencia y llevado a cabo actividades innovadoras de educación y concienciación”, dijo Meloni, y añadió: “Estos avances concretos, pero no nos detendremos aquí. Debemos seguir haciendo mucho más cada día”.

Aunque la oposición de centro-izquierda apoyó la ley en el Parlamento, enfatizó que el enfoque del gobierno solo aborda el aspecto criminal del problema mientras deja sin resolver las divisiones económicas y culturales.

La agencia de estadísticas de Italia, Istat, registró 106 femicidios en 2024, 62 de ellos cometidos por parejas o exparejas.

El debate sobre la introducción de la educación sexual y emocional en las escuelas como una forma de prevenir la violencia de género se intensificó en Italia. Una ley propuesta por el gobierno busca prohibir la educación sexual y emocional para estudiantes de primaria y requeriría el consentimiento explícito de los padres para cualquier lección en secundaria.

La coalición gobernante defendió la medida como una forma de proteger a los niños del activismo ideológico, mientras que los partidos de oposición y activistas describieron el proyecto de ley como “medieval”.

“Italia es uno de los siete países en Europa donde la educación sexual y de relaciones aún no es obligatoria en las escuelas, y estamos pidiendo que sea obligatoria en todos los ciclos escolares”, expresó Elly Schlein, líder del Partido Democrático de Italia, y añadió: “La represión no es suficiente sin prevención, que solo puede comenzar en las escuelas”.

Noticias relacionadas
expareja de carlos telleldin lo denuncio por violencia y amenazas

Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por "violencia y amenazas"

Roblox, el juego que está bajo la lupa

Primera condena por grooming en Roblox: tres años de prisión para un hombre de 47 años

Diego García, con la camiseta de Peñarol. El futbolista pertenecía a Estudiantes cuando sucedió la violación. 

Seis años y ocho meses de cárcel a un ex-Estudiantes por abuso sexual: irá preso

Fechas de cobro de las prestaciones de Ansés para diciembre

Cambia el cronograma de Anses: cuándo se cobran jubilaciones y aguinaldos en diciembre

Ver comentarios

Las más leídas

Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

Lo último

El tiempo en Rosario: miércoles con calor a la espera de posibles tormentas

El tiempo en Rosario: miércoles con calor a la espera de posibles tormentas

Italia reconoce el delito de femicidio y lo castiga con cadena perpetua

Italia reconoce el delito de femicidio y lo castiga con cadena perpetua

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos

Un joven de 21 años acusado de disparar y otros siete por intentar ocultar la moto usada en el ataque estarán en preventiva hasta septiembre
Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos
La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

Por María Laura Cicerchia

Policiales

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida
Zoom

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas
Policiales

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Por Nachi Saieg

La Ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

Por la presidencia de Newells: 3  candidatos listos, uno espera la Justicia y chance de un quinto

Por la presidencia de Newell's: 3  candidatos listos, uno espera la Justicia y chance de un quinto

Ovación
Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Central Córdoba adelantó las elecciones para el 14 de diciembre

Central Córdoba adelantó las elecciones para el 14 de diciembre

En recuerdo de la epopeya canalla: publican Cuando ganamos la Conmebol

En recuerdo de la "epopeya canalla": publican "Cuando ganamos la Conmebol"

Policiales
Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos
POLICIALES

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

El 16 % de detenidos en Servicios Penitenciario Federales son extranjeros

El 16 % de detenidos en Servicios Penitenciario Federales son extranjeros

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

La Ciudad
El tiempo en Rosario: miércoles con calor a la espera de posibles tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con calor a la espera de posibles tormentas

Movilización en el centro rosarino: mujeres marcharon contra la violencia de género

Movilización en el centro rosarino: mujeres marcharon contra la violencia de género

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Maltrato animal en Rosario: rescataron a un perro atado y enfermo en Villa Manuelita

Maltrato animal en Rosario: rescataron a un perro atado y enfermo en Villa Manuelita

Seis años y ocho meses de cárcel a un ex-Estudiantes por abuso sexual: irá preso
OVACIÓN

Seis años y ocho meses de cárcel a un ex-Estudiantes por abuso sexual: irá preso

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar

Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por violencia y amenazas
Información General

Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por "violencia y amenazas"

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos?
La Ciudad

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos?

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos

Por Facundo Borrego
Economía

Rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos

Villa G. Gálvez: la oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE
Política

Villa G. Gálvez: la oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos
La Ciudad

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos
Policiales

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay riesgo de arsénico
La Ciudad

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay riesgo de arsénico

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel
Salud

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel

Entre cuerdas y letras cierra el año con una gala solidaria en La Comedia
La Ciudad

"Entre cuerdas y letras" cierra el año con una gala solidaria en La Comedia

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado
Policiales

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado

Volcó un micro y murieron dos personas que iban a un congreso con Kicillof
Información General

Volcó un micro y murieron dos personas que iban a un congreso con Kicillof

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?
La Ciudad

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras
La Ciudad

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras

Medios e influencers libertarios festejaron la derrota de Central
ovacion

Medios e influencers libertarios festejaron la derrota de Central

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito
Zoom

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora
Economía

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace 9 años en Santa Fe
Policiales

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace 9 años en Santa Fe