Desde las celebraciones más populares como la bola de Nueva York o los fuegos artificiales en la Ópera de Sídney hasta algunos menos conocidas como milenarias tradiciones filipinas o danesas, cada país tiene la suya.

En este país oriental se lleva a cabo una de las tradiciones más antiguas al llegar el Año Nuevo. Unos momentos antes de que el reloj marque las 00.00, las campanas de todos los templos comienzan a sonar pero no 1, ni 5, ni 12 veces, sino que ¡las campanadas son 108! Según la iglesia en la que se realice puede variar el momento en el que comienzan para terminar justo a la medianoche o pocos minutos después.

En Japón, el budismo es una de las religiones que más se practica, la cual explica que el ser humano posee 108 defectos que pueden nublar el accionar de las personas, por lo que cada una de las campanadas son una oportunidad de renovarse y limpiar la mente de dichos males.

En su capital Manila y en cada rincón de Filipinas, el nuevo año se recibe de una manera particular: las personas no se visten ni con rayas, ni con triángulos, ni con batik, sino que utilizan prendas a lunares.

No está muy clara la fundamentación, pero aseguran que lo hacen para acercar el dinero a sus vidas por el parecido de ese estampado con las monedas.

Cuando llega el Año Nuevo, las familias danesas comienzan su ritual: cada año el 1 de enero a la medianoche todos arrojan la vajilla que se utilizó para cenar al piso o a las puertas para destrozarla teniendo que empezar a darle uso a una nueva durante todos los meses siguientes hasta el próximo año.

Esta tradición es para demostrar el cariño hacia familiares y amigos, principalmente al dueño del hogar donde se realizó el festejo. Asimismo, mientras haya más platos rotos, más amigos llegarán a tu vida.

New Years 2020 from Copenhagen, Denmark.

Como todo lugar caribeño en pleno diciembre, el calor es uno de los protagonistas, por lo que tirar agua y recibirla no es un problema.

Pues en las casas puertorriqueñas se acostumbra a tirar baldazos de agua por las ventanas para “limpiar” los hogares y a las mismas personas de las cosas malas sucedidas durante el año.

Al sacarse los problemas de encima ya están listos para comenzar otro año nuevamente.

Una de las tradiciones más conocidas en el mundo es la forma en que la ciudad estadounidense de Nueva York festeja la llegada de un nuevo año cuando una gran bola baja desde un mástil en la plaza de Times Square a las 00.00, evento mejor conocido como el New Year’s Eve Ball. Personas de todo el mundo viajan hacia el lugar para vivir al menos una vez en su vida la experiencia de recibir el Año Nuevo en la ciudad.

La primera vez que se realizó esta celebración fue en el año 1907 cuando se recibía el 1908 y desde ese momento hasta la actualidad se ha hecho todos los años con excepción de 1942 y 1943 debido a las consecuencias que dejó la Segunda Guerra Mundial.

New York rings in 2020 with spectacular traditional New Year's Eve Times Square Ball Drop