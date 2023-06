El periodista Osvaldo Bazán sufrió un violento robo cuando viajaba en remís

El incidente se registró el Día del Periodista. El integrante del staff de Todo Noticias lo contó así: “Venía en el remise en Anchorena al llegar a Perón, paró por el semáforo. Alguien rompió el vidrio de la ventanilla y me sacó el celular. Por poco no me da con esa barreta en la cara, estallaron los vidrios. Por suerte, sólo fue el robo. No tengo celular ni wassap”.