El Opus celebra un congreso en Roma para adecuar estatutos luego que el Papa le quitara poder

El Papa Francisco, el año pasado le quitó poder a una de las organizaciones más conservadoras de la Iglesia: el Opus Dei o La Obra, al decir de sus fieles. Por eso, desde este miércoles y hasta el domingo próximo se reúnen casi 300 miembros a adecuar sus estatutos junto a la cabeza de la organización, Fernando Ocáriz, quien a través de una carta había convocado a su grey. Quienes siguen de cerca los pasos de esta decisión papal no descartan que la denuncia de las 43 ex numeriarias auxiliares por explotación a y trabajo no remunerado (entre las que figuran varias mujeres que trabajaron en Rosario) abonaron a esta decisión no solo religiosa sino político económico.