El intento de estafa a una locutora rosarina que terminó en una divertida historia

"Empezó todo como si fuera Melina, pero cuando me pone 'será que me podés transferir' ahí me doy cuenta. Pero porque estoy alerta ya que tengo a mi mamá que es grande y todo el tiempo le estoy diciendo sobre estas cosas. Y eso que estaba en la radio trabajando, con veinte mil cosas a la vez. Pero quise también hacerle perder un poquito de tiempo y joderlo al caco. Es que al parecer la primera víctima de la estafa, además de hackearle la identidad de Instagram a Melina, fue una docente a la que le robaron la cuenta. Entonces creí que era una buena manera de revancha el burlarlo y divertirme, porque a medida que le escribía me reía mucho. Me imaginaba lo que me insultaba mientras me respondía cuando le hacía referencia a Valderrama, el Nene Molina, Sergio y Malena, como si fueran amigos en común. Y así que creo que le hice bajar los brazos. Lo que me escribe al final es contundente", narró María Fernanda Rey a La Capital.