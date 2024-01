El incendio en Los Alerces no cede y ya se quemaron mil hectáreas de bosques

El subsecretario de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Chubut, Eduardo Pérez, confirmó que “están arribando a la zona más brigadistas para sumarse al combate del incendio”. Precisó que “los brigadistas son alrededor de 200, que actúan en el frente, a lo que hay que sumar a todo el personal que hace logística, los dos aviones y los dos helicópteros, más el apoyo de los bomberos voluntarios locales”. Pese a este enorme esfuerzo, el fuego no deja de avanzar. Por eso Pérez reconoció que “sería de gran ayuda que llueva para que el incendio, que está muy activo, pueda disminuir en su intensidad, porque la experiencia marca que si la naturaleza no actúa es muy difícil superar un incendio de estas características”. Puso como ejemplo que “países como Estados Unidos, Canadá o España, que tienen tecnología y recursos, no pueden hacer frente a un incendio cuando éste avanza en zona boscosa”. Desgraciadamente, el deseo de lluvias tardará en cumplirse.