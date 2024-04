El gobierno anunció que el transporte se podrá pagar con tarjeta de crédito o débito

La norma todavía no fue promulgada y antes supondría la renovación de las máquinas validadoras para pagar el pasaje , con nuevas herramientas y tecnologías que deberán estar al alcance de los usuarios.

Esta determinación derogará el decreto 84/2009, que implementó la tarjeta Sube y la dejó en manos del Banco Nación y la regulación por parte de Nación Servicios. El decreto del Sistema Único de Boleto Electrónico lleva las firmas de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex jefe de Gabinete Sergio Massa.